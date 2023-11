Nouvelle option de stockage annoncée pour Google Pixel 8 Pro en Inde

Google a récemment lancé ses smartphones phares, le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro, dans le monde entier, et les consommateurs indiens étaient ravis d'avoir accès au Pixel 8. Cependant, il y a eu un sentiment de déception car le Pixel 8 Pro n'était disponible que dans un stockage de 128 Go. une variante. Cela signifiait que les utilisateurs qui souhaitaient des configurations de stockage plus élevées se sentaient exclus. Mais, de manière inattendue, Google a discrètement introduit une nouvelle option de stockage pour le Pixel 8 Pro en Inde. Les clients intéressés peuvent désormais acheter le Pixel 8 Pro avec 256 Go de stockage, leur offrant ainsi la capacité supplémentaire dont ils aspiraient.

La dernière variante du Pixel 8 Pro est déjà disponible à l'achat en Inde, exclusivement via Flipkart. Au prix de Rs 1,13,999 256 4,000, la nouvelle option de stockage de 8 Go offre aux utilisateurs suffisamment d'espace pour toutes leurs applications, photos, vidéos et documents. En plus du stockage étendu, les clients titulaires d'une carte SBI peuvent également bénéficier d'une remise instantanée allant jusqu'à Rs XNUMX XNUMX sur leur achat du Pixel XNUMX Pro. De plus, une offre d’échange intéressante est disponible pour ceux qui souhaitent échanger leurs anciens smartphones.

Il est important de noter que la configuration de 256 Go pour le Pixel 8 Pro n'est actuellement disponible que dans l'option de couleur Obsidian. Cependant, il offre aux consommateurs une plus grande flexibilité et un plus grand choix en ce qui concerne leurs besoins de stockage.

Le Pixel 8 Pro présente des spécifications impressionnantes, notamment un écran OLED de 6.7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité maximale de 2,400 68 nits et une prise en charge HDR. Il est également certifié IP50 résistant à la poussière et à l’eau, garantissant ainsi sa durabilité dans diverses conditions environnementales. L'appareil dispose d'une configuration de caméra puissante, avec un capteur principal de 48 MP complété par des objectifs ultra-larges de 48 MP et des téléobjectifs de 8 MP. Sous le capot, le Pixel 3 Pro est alimenté par le SoC Tensor G5,050 et équipé d'une batterie de 30 XNUMX mAh prenant en charge une charge rapide de XNUMX W.

Fonctionnant sous Android 14, le Pixel 8 Pro est éligible à 7 ans de mises à jour du système d’exploitation, promettant aux utilisateurs une expérience évolutive. Avec l'introduction de la nouvelle option de stockage de 256 Go, Google vise à répondre aux besoins des clients indiens exigeants qui recherchent une capacité de stockage étendue sur leurs smartphones.

Questions fréquemment posées:

1. Puis-je étendre davantage le stockage du Pixel 8 Pro ?

Non, le Pixel 8 Pro ne dispose pas de stockage extensible. Cependant, l'introduction de l'option de stockage de 256 Go offre aux utilisateurs un stockage intégré suffisant pour répondre à leurs besoins.

2. L'offre d'échange est-elle disponible pour n'importe quel smartphone ?

L’offre d’échange sur les anciens smartphones est soumise à des conditions particulières. Veuillez vérifier auprès de Flipkart pour plus de détails sur les appareils éligibles et la valeur que vous pouvez recevoir.

3. Le Pixel 8 Pro recevra-t-il des mises à jour au-delà d’Android 14 ?

Oui, le Pixel 8 Pro est éligible à 7 ans de mises à jour du système d'exploitation, garantissant que les utilisateurs reçoivent les dernières fonctionnalités et correctifs de sécurité pendant une période prolongée.

4. Existe-t-il d'autres options de couleurs disponibles pour la variante de stockage de 256 Go ?

Actuellement, l’option de stockage de 256 Go n’est disponible que dans la variante de couleur Obsidian. Les utilisateurs recherchant cette configuration de stockage plus élevée devront choisir cette option de couleur.