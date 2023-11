Google Play améliore la confidentialité et la sécurité des utilisateurs grâce à des examens de sécurité indépendants pour les applications VPN

Google Play, la boutique d'applications officielle pour Android, renforce la confiance et la transparence des utilisateurs en mettant en œuvre des examens de sécurité indépendants pour les applications VPN. Le nouveau badge « Examen de sécurité indépendant » affiché dans la section Sécurité des données indique que les applications VPN ont fait l'objet d'une évaluation rigoureuse pour garantir leur conformité à la norme Mobile App Security Assessment (MASA).

MASA, présentée comme une initiative de l'App Defense Alliance (ADA), fixe des exigences concrètes en matière de sécurité des applications mobiles. Ces exigences couvrent les pratiques de stockage et de confidentialité des données, la cryptographie, l'authentification et la gestion des sessions, la communication réseau, l'interaction avec la plateforme et la qualité du code. Les applications VPN sont particulièrement critiques pour la confidentialité et la sécurité des utilisateurs en raison de leur traitement de données sensibles, d'où l'accent mis sur des audits de sécurité indépendants.

Pour obtenir le badge, les fournisseurs de VPN doivent effectuer l'audit MASA par l'intermédiaire d'un partenaire de cybersécurité agréé. Des fournisseurs VPN remarquables tels que NordVPN, Google One et ExpressVPN ont passé avec succès l'évaluation et affichent le nouveau badge Google Play. De plus, d'autres applications VPN, notamment Aloha Browser + Private VPN, Private Internet Access VPN, SkyVPN – Fast Secure VPN, Tomato VPN et vpnify – Unlimited VPN Proxy détiennent un certificat MASA valide et devraient recevoir le badge dans un proche avenir.

Cette initiative de Google Play vise à favoriser une plus grande transparence au sein de l'App Store. En exigeant que les applications VPN soient soumises à des examens de sécurité indépendants, les utilisateurs peuvent avoir une confiance accrue dans les mesures de confidentialité et de sécurité de ces applications. De plus, l'introduction du badge améliore la transparence en permettant aux utilisateurs d'identifier facilement les applications VPN qui répondent à la norme MASA.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que MASA ?

R : MASA signifie Mobile App Security Assessment. Il s'agit d'une norme introduite par l'App Defense Alliance (ADA) pour définir les exigences en matière de sécurité des applications mobiles, notamment les pratiques de stockage et de confidentialité des données, la cryptographie, l'authentification, la communication réseau, etc.

Q : Quelles applications VPN ont reçu le badge « Examen de sécurité indépendant » ?

R : Les applications VPN qui affichent actuellement le badge « Examen de sécurité indépendant » sur Google Play sont NordVPN, Google One et ExpressVPN.

Q : Existe-t-il d'autres applications VPN qui répondent à la norme MASA ?

R : Oui, il existe d'autres applications VPN qui détiennent un certificat MASA valide, notamment Aloha Browser + Private VPN, Private Internet Access VPN, SkyVPN – Fast Secure VPN, Tomato VPN et vpnify – Unlimited VPN Proxy. Ces applications devraient bientôt recevoir le badge Google Play.

Q : Le programme d'examen indépendant de la sécurité s'étendra-t-il à d'autres types d'applications ?

R : Bien que Google n'ait pas fourni de calendrier précis, il est prévu que le programme « Examen indépendant de la sécurité » s'étende à l'avenir pour inclure d'autres types d'applications au-delà des VPN.