Google Pixel Watch 2 : exploration des nouvelles fonctionnalités et mises à niveau

Google a récemment dévoilé la Pixel Watch 2, la prochaine itération de sa très attendue montre intelligente. Bien que le design extérieur reste largement inchangé par rapport à son prédécesseur, la Pixel Watch 1, les améliorations se concentrent sur les composants internes et les fonctionnalités visant à attirer de nouveaux utilisateurs.

L'une des améliorations notables de la Pixel Watch 2 est l'autonomie améliorée de la batterie, offrant une journée complète d'utilisation même avec le mode d'affichage permanent activé. Les performances ont également été améliorées avec l'introduction d'un nouveau processeur à 4 cœurs, même si la différence n'est peut-être pas immédiatement perceptible par les utilisateurs.

De plus, Google a introduit plusieurs capteurs de santé nouveaux et mis à jour dans la Pixel Watch 2. Ceux-ci incluent un nouveau capteur de fréquence cardiaque avec une précision améliorée, un capteur de température cutanée et un capteur dermatologique cutané. Ces nouveaux capteurs contribuent à des lectures plus précises et permettent d'intégrer les fonctionnalités de réponse Fitbit Body dans l'application Fitbit.

Sur le plan logiciel, la Pixel Watch 2 introduit diverses fonctionnalités mineures visant à améliorer l'expérience utilisateur. Celles-ci incluent une fonction de sauvegarde et de restauration de la montre et la possibilité de stocker des informations d'identification médicale sur la montre, permettant ainsi aux premiers intervenants d'accéder plus facilement aux informations médicales vitales en cas d'urgence. Les capacités sportives et de remise en forme ont également été étendues avec l'ajout de zones de stimulation et de nouveaux profils sportifs.

Pour plus de sécurité, Google a introduit une fonction de contrôle de sécurité sur la Pixel Watch 2. Cette fonctionnalité, disponible dans certains pays, avertit automatiquement les contacts d'urgence si l'utilisateur ne parvient pas à s'enregistrer dans un délai spécifié. Pour les utilisateurs de modèles Pixel Watch 2 compatibles cellulaires, la fonction Safety Signal de Fitbit peut être utilisée conjointement avec Fitbit Premium pour garantir la transmission des messages d'urgence.

La Pixel Watch 2 est disponible en trois couleurs et coûte 349 $ pour les modèles Wi-Fi et 399 $ pour les modèles cellulaires. Chaque achat comprend six mois d'abonnement Fitbit Premium. La montre reste étanche jusqu'à 50 mètres et est compatible avec les bracelets de montre existants.

Avec sa durée de vie de batterie améliorée, ses capteurs de santé améliorés et ses fonctionnalités de sécurité supplémentaires, la Pixel Watch 2 vise à constituer un argument convaincant pour les utilisateurs à la recherche d’une option de montre intelligente fiable et riche en fonctionnalités.

QFP

1. Quelles sont les principales améliorations de la Google Pixel Watch 2 par rapport à son prédécesseur ?

La Pixel Watch 2 offre une meilleure autonomie de batterie, des performances plus rapides et introduit de nouveaux capteurs de santé pour des lectures plus précises. Il comprend également des fonctionnalités telles que la sauvegarde et la restauration de la montre, le stockage des identifiants médicaux et des profils sportifs étendus.

2. Comment fonctionne la fonction de contrôle de sécurité ?

La fonction de contrôle de sécurité avertit automatiquement les contacts d'urgence si l'utilisateur ne parvient pas à s'enregistrer dans un délai spécifié. Il peut être activé sur la Pixel Watch 2 et repose soit sur la connectivité cellulaire du téléphone de l'utilisateur, soit sur la capacité cellulaire intégrée de la montre.

3. Qu'est-ce que Fitbit Premium ?

Fitbit Premium est un service d'abonnement qui donne accès à des fonctionnalités avancées de santé et de remise en forme, des informations personnalisées, des entraînements guidés et bien plus encore. À l’achat d’une Pixel Watch 2, les clients bénéficient de six mois d’abonnement Fitbit Premium.

4. La Pixel Watch 2 est-elle compatible avec les bracelets de montre existants ?

Oui, la Pixel Watch 2 est compatible avec les bracelets de montre conçus pour la Pixel Watch 1. Les utilisateurs peuvent également choisir d'acheter de nouveaux bracelets Pixel Watch 2 disponibles dans différents styles.