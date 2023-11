Mises à jour transparentes nouvelles et améliorées sur les téléphones Google Pixel

Les téléphones Pixel prennent depuis longtemps en charge les mises à jour transparentes, garantissant une expérience utilisateur plus fluide et ininterrompue pendant le processus d'installation. Cependant, une plainte courante parmi les utilisateurs de Pixel était la lenteur de ces mises à jour. Mais il semble que Google en ait enfin pris note et résolve ce problème avec ses dernières mises à jour.

Auparavant, les mises à jour transparentes sur les téléphones Pixel pouvaient prendre jusqu'à 30 minutes. Même si cela permettait aux utilisateurs d'utiliser leur téléphone pendant la mise à jour, le long temps d'installation pouvait être frustrant. Par rapport aux appareils sans méthode de mise à jour A/B, tels que les téléphones Samsung, l'approche de Pixel offrait une expérience de mise à jour plus sûre et plus utilisable.

La bonne nouvelle est que Google semble avoir considérablement amélioré la vitesse des mises à jour transparentes. Selon les propriétaires de Pixel qui ont testé les dernières mises à jour d’Android 14, les temps d’installation ont été considérablement réduits. La récente mise à jour Android 14 QPR2 Beta 1, distribuée via le programme bêta Android et les mises à jour OTA, aurait pris aussi peu que 10 minutes à installer, même sur les anciens modèles Pixel. Les utilisateurs de Reddit ont salué l'expérience d'installation plus rapide, et des passionnés de technologie comme Manuel Vonau et Dylan Roussel ont confirmé les mises à jour plus rapides sur leurs appareils Pixel.

Lors de notre propre test, la mise à jour Android 14 QPR2 Beta 1, d’une taille de 2.6 Go, a pris moins de 20 minutes pour être téléchargée et installée sur un Pixel Fold. L’étape « d’optimisation », généralement longue et qui représente généralement une partie importante du temps d’installation, n’a duré que 2.5 minutes. Cela représente une amélioration significative et sera sûrement bien accueillie par les utilisateurs de Pixel.

Cette vitesse accrue des mises à jour transparentes n’est pas une surprise totale, car Google a travaillé à son amélioration ces derniers mois. Les progrès réalisés jusqu'à présent indiquent que Google s'engage à fournir des mises à jour plus rapides et plus efficaces pour les appareils Pixel, ce qui est une excellente nouvelle pour les utilisateurs.

Quant aux autres fabricants de smartphones, cette évolution pourrait même les inciter à adopter une technologie similaire dans leurs appareils. Il reste à voir si Samsung et d’autres concurrents emboîteront le pas et mettront en œuvre des mises à jour plus rapides et transparentes.

FAQ:

Q : Que sont les mises à jour transparentes ?

R : Les mises à jour transparentes font référence à une méthode de mise à jour du système d'exploitation d'un appareil sans interrompre l'expérience de l'utilisateur. La mise à jour est téléchargée et installée en arrière-plan, permettant à l'utilisateur de continuer à utiliser son appareil pendant le processus.

Q : Combien de temps prenaient auparavant les mises à jour transparentes sur les téléphones Pixel ?

R : Auparavant, les mises à jour transparentes sur les téléphones Pixel pouvaient prendre jusqu'à 30 minutes.

Q : Google a-t-il amélioré la vitesse des mises à jour transparentes sur les téléphones Pixel ?

R : Oui, selon les commentaires des utilisateurs de Pixel, Google a considérablement amélioré la vitesse des mises à jour transparentes, réduisant les temps d'installation à seulement 10 minutes.

Q : D’autres fabricants de smartphones adopteront-ils cette technologie ?

R : Cela reste à voir, mais les mises à jour plus rapides et transparentes sur les téléphones Pixel pourraient encourager d'autres fabricants à mettre en œuvre une technologie similaire dans leurs appareils.

