Google améliore les Nest Cams extérieures et améliore l'expérience utilisateur

Google a apporté des mises à jour importantes à ses Nest Cam extérieures afin d'améliorer la qualité et la clarté des images des caméras. Cela survient après que les utilisateurs ont signalé des problèmes avec la fonction de vision nocturne suite à une récente mise à jour du micrologiciel. Google a reconnu l'importance de la vision nocturne pour les caméras de sécurité et les sonnettes vidéo et a pris des mesures pour remédier au problème.

La version 1.69 du micrologiciel, déployée en septembre, a eu un impact négatif sur les performances de vision nocturne des produits Google Nest Cam. Les utilisateurs se sont plaints du fait que les images devenaient floues et granuleuses, ce qui entravait la capacité de capturer des détails importants. En réponse à ces préoccupations, Google s'est efforcé de résoudre le problème.

En plus de résoudre le problème de vision nocturne, Google s'est également concentré sur l'amélioration de l'expérience utilisateur globale de ses caméras Nest. La Nest Cam Outdoor de première génération est en cours de migration vers l'application Google Home. Bien que cette migration puisse prendre un certain temps, elle permettra à terme aux utilisateurs de gérer la Nest Cam Outdoor via l'application. Cette mise à jour consolide non seulement tous les appareils intelligents Google en un seul endroit pour les utilisateurs, mais améliore également la convivialité de la caméra extérieure.

Grâce à la migration vers l'application Google Home, les utilisateurs de Nest Cam Outdoor peuvent désormais visionner des vidéos, basculer entre différents modes d'affichage et accéder facilement à la chronologie des événements. Ces mises à niveau visent à améliorer l’expérience utilisateur globale des utilisateurs actuels de caméras Google Nest et donnent l’espoir de caméras de sécurité plus rationalisées et plus efficaces à l’avenir.

Alors que Google continue d'investir dans ses produits de caméras de sécurité, il est clair qu'ils s'engagent à répondre aux préoccupations des utilisateurs et à améliorer les fonctionnalités et les performances de leurs appareils.

