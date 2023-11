Google Meet introduit le mode On-the-Go pour des réunions mobiles optimisées

Google Meet a introduit un nouveau mode On-the-Go visant à offrir aux utilisateurs une expérience de réunion optimisée tout en utilisant la plateforme sur leurs appareils mobiles. Le mode est conçu pour détecter lorsque les utilisateurs sont en mouvement, comme marcher, prendre les transports en commun ou même dans une voiture, et les inviter à activer la fonctionnalité. Si aucune action n’est entreprise, un bref compte à rebours activera automatiquement le mode.

Dans ce nouveau mode, les utilisateurs trouveront de gros boutons faciles à appuyer pour désactiver et réactiver le son, lever la main, sélectionner leur périphérique ou source audio et mettre fin à l'appel. Ces boutons seront idéalement situés dans la moitié inférieure de l’écran. Au-dessus de cela, les utilisateurs auront accès aux détails de la réunion, y compris le nombre de participants et l'orateur actif.

Pour économiser de la bande passante, la vidéo sera désactivée en mode On-the-Go. Cependant, les utilisateurs auront toujours la possibilité de « Afficher la présentation » et de la visualiser en plein écran. Le mode prend également en charge les salles de sous-commission, permettant aux participants d'avoir des discussions ciblées en petits groupes.

Les utilisateurs auront la possibilité de désactiver le mode On-the-Go à tout moment, et il pourra également être désactivé à partir des paramètres de réunion de l'application. De plus, si le mode n'est pas automatiquement activé, les utilisateurs peuvent l'activer manuellement à partir du menu Plus de commandes.

Cette nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement et sera disponible pour tous les clients Google Workspace et les utilisateurs disposant de comptes Google personnels. Les utilisateurs d'Android peuvent déjà y accéder, à la fois via Gmail et l'application autonome Google Meet.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que le mode On-the-Go dans Google Meet ?

R : Le mode On-the-Go est une nouvelle fonctionnalité introduite par Google Meet qui offre une expérience de réunion optimisée pour les utilisateurs mobiles qui sont en mouvement, comme marcher, prendre les transports en commun ou être en voiture.

Q : Comment fonctionne le mode En déplacement ?

R : Le mode On-the-Go est activé automatiquement lorsque l'application détecte que l'utilisateur est en mouvement. Il offre des commandes simplifiées, désactive la vidéo pour économiser de la bande passante et offre un accès pratique aux détails de la réunion.

Q : Puis-je désactiver le mode On-the-Go ?

R : Oui, les utilisateurs ont la possibilité de désactiver le mode On-the-Go à tout moment. Il peut être désactivé depuis les paramètres de l'application ou désactivé manuellement depuis le menu Plus de commandes.