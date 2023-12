Google dévoile le modèle d'IA révolutionnaire Gemini pour les applications avancées

Google a annoncé Gemini, son modèle d'IA révolutionnaire capable de comprendre et de combiner de manière transparente divers types d'informations, notamment le texte, le code, l'audio, l'image et la vidéo. Développé grâce à un effort collaboratif des équipes de Google, Gemini est conçu pour être multimodal, ce qui en fait un outil polyvalent pour les entreprises et les entreprises.

Gemini offre une large gamme d'applications. Il peut être utilisé pour un engagement avancé du service client, permettant aux entreprises d'améliorer leurs capacités de chatbot et de fournir des recommandations de produits plus personnalisées. De plus, Gemini peut identifier les tendances, ce qui en fait un atout précieux pour les entreprises cherchant à promouvoir efficacement leurs produits. Il peut également être utilisé pour la création de contenu, permettant aux entreprises de créer des campagnes marketing attrayantes, du contenu de blog et des applications de productivité capables de résumer les réunions ou de générer du code pour les développeurs.

L’une des principales caractéristiques du Gémeaux est sa capacité à traiter des sujets complexes et à démontrer ses capacités de raisonnement. Gemini Ultra, le modèle le plus avancé, a surpassé les experts humains en matière de compréhension massive du langage multitâche (MMLU). Cela en fait un outil précieux dans des domaines tels que les mathématiques, la physique, l’histoire, le droit, la médecine et l’éthique. La compréhension des nuances et du raisonnement complexe du modèle le distingue des modèles d'IA précédents.

Google a déjà commencé à intégrer Gemini dans ses propres produits. Bard, le chatbot de Google, utilisera désormais Gemini Pro pour des fonctionnalités avancées de raisonnement, de planification, de compréhension et autres. Cette mise à jour représente une amélioration significative pour Bard, comparable au ChatGPT d'OpenAI. Les dirigeants de Google ont également fait allusion au lancement de « Bard Advanced » l'année prochaine, qui utilisera Gemini Ultra.

La sortie de Gemini a été légèrement retardée en raison de nombreux tests et évaluations de sécurité. Cependant, Google assure aux utilisateurs que Gemini est le modèle d'IA le plus testé que l'entreprise ait jamais construit. Non seulement Gemini Ultra est plus performant, mais il est également plus efficace à servir, ce qui en fait une solution rentable pour les entreprises. Google prévoit de publier un livre blanc technique contenant plus de détails sur le modèle, élargissant ainsi notre compréhension de ses capacités.

Avec l’introduction de Gemini, Google vise à inaugurer une nouvelle ère de modèles d’IA qui auront un impact profond sur un large éventail d’industries. Cette technologie innovante représente un effort scientifique et technique important pour Google, et le PDG Sundar Pichai est enthousiasmé par les possibilités futures offertes par Gemini. À mesure que Gemini continue d’évoluer, il a le potentiel de révolutionner la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients et résolvent des problèmes complexes.