Google Keep pour Android obtient une fonctionnalité de formatage de texte

Google Keep pour Android déploie enfin une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de formater du texte. Cette fonctionnalité très demandée donne aux utilisateurs la possibilité de personnaliser et de mettre l'accent sur leur texte grâce aux styles de gras, de soulignement, d'italique et de titre. La mise à jour n'est actuellement disponible que pour les nouvelles notes et non pour les anciennes, et elle est limitée à l'application Android, le formatage n'apparaissant pas sur le Web.

Pour accéder à la fonction de formatage du texte, les utilisateurs verront une nouvelle icône « A » soulignée dans la barre d'outils des notes. Cela ouvrira un menu avec des options pour Titre 1 (H1), Titre 2 (H2), Gras, Italique, Souligné et Barré. Le comportement de formatage est similaire à celui des autres éditeurs de texte.

Bien que la fonctionnalité soit actuellement en cours de déploiement et ne soit peut-être pas disponible pour tous les utilisateurs, Google a annoncé qu'elle serait disponible dans les notes existantes dans les "semaines à venir". La fonctionnalité est disponible pour tous les clients Google Workspace et les utilisateurs disposant de comptes Google personnels.

Il est important de noter que la mise en forme sera conservée lors de la copie de texte provenant d'autres sources dans Google Keep. Cependant, les utilisateurs peuvent facilement supprimer le formatage en utilisant l'option « Effacer le formatage » dans la barre d'outils.

Dans l'ensemble, cette mise à jour de Google Keep ajoute un nouveau niveau de personnalisation et de flexibilité à l'application de prise de notes. Les utilisateurs ont désormais plus de contrôle sur l'apparence de leur texte, ce qui facilite la mise en évidence d'informations importantes ou la création de notes organisées.

