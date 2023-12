Google accusé d'avoir dénaturé Gemini AI dans une vidéo de démonstration

By

Google a récemment dévoilé sa dernière suite de modèles d'IA appelée Gemini, mais la société est désormais accusée d'avoir induit les téléspectateurs en erreur sur les capacités de son IA. Dans un éditorial publié par Bloomberg, le chroniqueur Parmy Olson affirme que Google a dénaturé le pouvoir de Gemini dans une récente démonstration vidéo.

La vidéo présentait les capacités multimodales de Gemini, combinant des invites de conversation vocales avec la reconnaissance d'images. L’IA semble reconnaître les images rapidement, réagir en quelques secondes et prédire avec précision ce qui va se passer ensuite. Cependant, cliquer sur la description de la vidéo a révélé un avertissement important de la part de Google : "Pour les besoins de cette démo, la latence a été réduite et les sorties Gemini ont été raccourcies par souci de concision."

Olson a fait valoir que cette clause de non-responsabilité contredisait ce que Google semblait suggérer dans la vidéo, à savoir que Gemini pouvait engager des conversations vocales en temps réel tout en observant et en répondant à son environnement. Google a admis que la démonstration vidéo ne s'était pas réellement produite en temps réel, mais utilisait plutôt des images fixes et des invites de texte auxquelles Gemini devait répondre.

S'il est courant que les entreprises éditent des vidéos de démonstration pour éviter des problèmes techniques, Google a été confronté par le passé à du scepticisme quant à l'authenticité de ses démos d'IA. Le manque de bruit ambiant et d'interactions trop utiles dans sa démo Duplex ont soulevé des doutes sur son exactitude. Les vidéos préenregistrées de modèles d'IA ont également suscité des soupçons, comme le lancement d'Ernie Bot de Baidu.

Selon Olson, les actions de Google peuvent être considérées comme une tentative d'induire les téléspectateurs en erreur et de détourner l'attention du fait que Gemini est toujours à la traîne par rapport au GPT d'OpenAI. Cependant, Google a défendu sa démo, avec Oriol Vinyals, vice-président de la recherche et responsable du Deep Learning chez DeepMind de Google, déclarant que la vidéo est une représentation de ce à quoi pourraient ressembler les interactions des utilisateurs avec Gemini.

Afin de regagner la confiance et d'inspirer les développeurs, Olson suggère que Google propose aux journalistes et aux développeurs des expériences pratiques du produit. En permettant aux utilisateurs de tester Gemini dans une version bêta publique et de présenter ses véritables capacités, Google serait mieux placé pour promouvoir l'IA sans avoir besoin de vidéos éditées susceptibles de donner une fausse impression.

