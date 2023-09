Google fait face à un procès antitrust pour domination des moteurs de recherche

Google sera contesté dans le cadre d'un procès antitrust historique aux États-Unis alors que les régulateurs fédéraux tentent de démanteler son empire Internet. Au cours des 10 prochaines semaines, les avocats fédéraux et les procureurs généraux des États présenteront des preuves démontrant que Google a truqué le marché en sa faveur, violant la loi Sherman en faisant de son moteur de recherche le choix par défaut dans divers endroits et appareils. Le procès déterminera si Google a enfreint la loi et, si oui, quelles mesures devraient être prises pour maîtriser le géant de la technologie.

La plainte a été déposée par le ministère de la Justice il y a près de trois ans, accusant Google d'utiliser sa domination en matière de recherche sur Internet pour obtenir un avantage injuste sur ses concurrents. Le gouvernement affirme que Google paie des milliards de dollars chaque année pour être le moteur de recherche par défaut sur des appareils comme l'iPhone et des navigateurs Web tels que Safari et Firefox. De plus, les régulateurs affirment que Google a manipulé illégalement le marché en exigeant que son moteur de recherche soit associé à son logiciel Android pour smartphones.

Google affirme être confronté à une concurrence importante et cite comme exemples les moteurs de recherche comme Bing de Microsoft et les sites Web comme Amazon et Yelp. L'entreprise attribue son succès à l'amélioration continue de son moteur de recherche et souligne que les gens choisissent d'utiliser Google en raison de sa fiabilité et de ses performances.

L'issue du procès pourrait avoir des implications importantes pour Google. Les conséquences possibles incluent la fin de la pratique consistant à payer des entreprises pour faire de Google le moteur de recherche par défaut, ou la perte de concentration de Google alors qu'il se retrouve impliqué dans des batailles juridiques. Une affaire antitrust similaire contre Microsoft en 1998 a conduit l'entreprise à avoir du mal à s'adapter aux technologies émergentes, ce qui a permis à Google de prendre de l'importance.

Outre le procès en cours, Google fait également face à une affaire antitrust liée à sa technologie publicitaire. Le gouvernement prétend que Google monopolise les technologies clés de la publicité numérique et a suggéré que Google pourrait devoir vendre une partie de ses activités adtech afin de répondre aux préoccupations concernant les pratiques anticoncurrentielles.

Sources : ministère de la Justice, régulateurs de l’Union européenne.