Google innove constamment pour améliorer l'expérience de recherche de ses utilisateurs. Dans sa dernière expérience opt-in, Google introduit une fonctionnalité appelée « Notes » qui permet aux utilisateurs d'ajouter leurs propres annotations aux résultats de recherche. Cette nouvelle fonctionnalité, disponible via Search Labs, vise à offrir une expérience de recherche plus interactive et personnalisée.

Avec Notes, les utilisateurs qui ont activé verront des boutons pour ajouter et afficher des notes sous les résultats de recherche et les articles sur Discover dans l'application Google. Lors de la création d'une note, les utilisateurs peuvent la personnaliser avec des polices et des images colorées, rendant leurs annotations plus attrayantes et attrayantes. Imaginez ajouter du texte vert, l'image d'un gâteau et un autocollant en forme de cœur à une note sur les différentes options de glaçage.

Une fois qu'une note est publiée, elle apparaîtra en quelques minutes, à moins qu'elle ne nécessite un examen humain manuel. Google a mis en place des protections algorithmiques et une modération manuelle pour garantir la qualité et la sécurité des notes. Les utilisateurs peuvent également signaler toute note qu’ils jugent problématique ou trompeuse.

Si Google a tiré les leçons de son expérience en matière de modération de contenu sur Maps et YouTube, perfectionner le processus de modération de Notes reste essentiel. Google reconnaît que certains contenus inappropriés peuvent passer entre les mailles du filet au cours de cette phase expérimentale, et l'entreprise s'engage à affiner ses efforts de modération.

Initialement lancé aux États-Unis et en Inde, Notes sera accessible via l'application Google. Cependant, ces notes seront également indexables sur le Web ouvert, permettant aux utilisateurs de partager des liens de notes directement avec d'autres. En outre, Google étudie les moyens de fournir aux éditeurs des informations sur les notes placées sur leur contenu afin de favoriser une meilleure compréhension de l'engagement des utilisateurs.

En plus de la fonctionnalité Notes, Google introduit la possibilité de suivre les requêtes. Les utilisateurs peuvent désormais appuyer sur un bouton « suivre » dans les résultats de recherche pour recevoir des mises à jour par lots sur des sujets spécifiques qui les intéressent. Cette fonctionnalité améliore l'expérience de recherche en fournissant des informations personnalisées aux utilisateurs en fonction de leurs préférences. Les utilisateurs ont la possibilité de suivre des requêtes larges ou spécifiques, mais les requêtes explicites, offensantes ou nuisibles ne pourront pas être suivies.

Google s'engage à respecter la confidentialité et assure aux utilisateurs que leurs données de suivi ne seront pas partagées avec des annonceurs ou des tiers. La fonctionnalité de suivi sera initialement lancée en anglais américain sur l'application Google, mobile Chrome et Safari.

À mesure que Google continue d'évoluer et d'innover, ces nouvelles fonctionnalités offrent aux utilisateurs des expériences de recherche plus personnalisées et interactives, leur permettant d'interagir et de rester informés sur les sujets qui les intéressent le plus.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Comment puis-je accéder à la fonctionnalité Notes sur Google ?

Vous pouvez accéder à la fonctionnalité Notes sur Google en optant pour Search Labs. Une fois activé, vous verrez des boutons pour ajouter et afficher des notes sous les résultats de recherche et les articles dans l'application Google.

2. Puis-je personnaliser mes notes avec différentes polices et images ?

Oui, vous pouvez personnaliser vos notes en ajoutant des polices et des images colorées, les rendant visuellement attrayantes et attrayantes.

3. Google modérera-t-il les notes pour éviter tout contenu préjudiciable ou trompeur ?

Oui, Google a mis en place des protections algorithmiques et un examen humain manuel pour garantir la qualité et la sécurité des notes. Les utilisateurs peuvent également signaler toute note problématique pour un examen plus approfondi.

4. Puis-je partager mes notes avec d'autres personnes ?

Oui, les notes créées via l'application Google seront indexables sur le Web ouvert. Cela signifie que vous pouvez partager des liens de notes directement avec d'autres personnes, même s'ils ne les ont pas consultés via les résultats de recherche.

5. Google fournira-t-il aux éditeurs des informations sur les notes placées sur leur contenu ?

Google étudie les moyens de partager des informations avec les éditeurs sur les notes placées sur leur contenu. Cela aidera les éditeurs à mieux comprendre l’engagement des utilisateurs.

6. Comment fonctionne la fonctionnalité de suivi ?

La fonctionnalité de suivi permet aux utilisateurs de recevoir des mises à jour par lots sur des sujets spécifiques qui les intéressent. En appuyant sur le bouton « suivre » dans les résultats de recherche, les utilisateurs peuvent rester informés des requêtes choisies.

7. Mes données de suivi seront-elles partagées avec des annonceurs ou des tiers ?

Non, Google n'a pas l'intention de partager les données de suivi des utilisateurs avec des annonceurs ou des tiers. Votre vie privée est importante pour Google.