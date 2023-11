Google Fi Wireless offre 75 $ de réduction sur la Pixel Watch 2 LTE pour les abonnés existants

Google Fi Wireless propose une offre spéciale Black Friday pour les abonnés MVNO existants, offrant une réduction de 75 $ sur la Pixel Watch 2 LTE. Pour bénéficier de la réduction, les utilisateurs doivent utiliser le code promotionnel BLACKFRIDAY lors du paiement, ce qui ramène le prix à 324.99 $. Cependant, Google n'a pas précisé la durée de cette offre, il est donc conseillé aux clients intéressés d'effectuer leur achat prochainement.

Pendant ce temps, le Google Store américain et d'autres détaillants vendent la Pixel Watch originale (Wi-Fi) à 199.99 $, tandis que le modèle LTE est au prix de 249.99 $ après avoir bénéficié d'une réduction de 80 $. Il reste à voir si Google continuera à vendre le précédent portable comme l’option la plus abordable de la gamme.

En plus de la réduction sur la Pixel Watch 2 LTE, Google Fi Wireless offre également une réduction de 10 $ sur divers bracelets Pixel Watch tels que les bracelets Active, Stretch, Cuir et Cuir bicolore, ainsi qu'une réduction de 10 $ sur le câble de chargement. , disponible sur le Google Store.

De plus, Google Fi a introduit plusieurs autres offres Black Friday pour ses clients. Ceux-ci incluent : 699 $ de remise sur le Pixel 8 après 24 crédits de facture mensuels lors de l'inscription au forfait Unlimited Plus jusqu'à la fin de l'année, 200 $ de réduction sur tous les achats instantanés de Pixel 8 avec le code promotionnel EXTRA200, une économie de 300 $ sur le Pixel 8 pour clients existants, et jusqu'à 550 $ de remise après 24 mois sur les derniers appareils Samsung Galaxy S23. De plus, les clients peuvent bénéficier d'une remise de 600 $ sur le Motorola razr+ après 24 crédits de facture mensuels.

Si vous envisagez d'acheter la Pixel Watch 2 LTE ou d'autres offres Google Fi Black Friday, assurez-vous de profiter de ces offres à durée limitée et bénéficiez de remises exclusives sur vos appareils préférés.

QFP

1. Puis-je utiliser la réduction de 75 $ sur la Pixel Watch 2 LTE si je ne suis pas déjà abonné à Google Fi Wireless ?

Non, la remise de 75 $ sur la Pixel Watch 2 LTE est spécifiquement offerte aux abonnés MVNO existants de Google Fi Wireless. Si vous n'êtes pas abonné actuellement, vous n'êtes peut-être pas éligible à cette offre particulière.

2. Quelle est la durée de validité de l'offre Black Friday pour la Pixel Watch 2 LTE ?

Google n'a pas fourni d'informations spécifiques concernant la durée de l'offre Black Friday pour la Pixel Watch 2 LTE. Il est recommandé d'effectuer votre achat le plus tôt possible pour être sûr de ne pas manquer la réduction.

3. Existe-t-il d'autres réductions disponibles sur Google Fi pour le Black Friday ?

Oui, en plus de l'offre Pixel Watch 2 LTE, Google Fi Wireless propose des réductions sur divers appareils, notamment les appareils Pixel 8 et Samsung Galaxy S23. Il existe également des réductions sur les bracelets Pixel Watch et le câble de chargement.

4. Puis-je combiner plusieurs offres Black Friday sur Google Fi Wireless ?

Bien que les combinaisons spécifiques puissent varier, vous devriez pouvoir profiter de plusieurs offres Black Friday sur Google Fi Wireless. Par exemple, si vous êtes déjà abonné, vous pouvez bénéficier de la réduction sur la Pixel Watch 2 LTE ainsi que des réductions sur d'autres appareils comme le Pixel 8.

5. Où puis-je trouver plus d'informations sur Google Fi Wireless et ses offres Black Friday ?

Vous pouvez visiter le site Web de Google Fi Wireless ou suivre leurs réseaux sociaux officiels pour trouver plus d'informations sur leurs offres Black Friday. De plus, les sites Web et forums d’actualités technologiques peuvent également fournir des détails supplémentaires sur ces offres.