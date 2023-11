Le plan ambitieux de Google pour entrer dans l'industrie du jeu vidéo

By

Lorsqu’il s’agissait de percer dans l’industrie du jeu vidéo, Google avait de grands rêves. Dans sa quête pour prendre pied dans le secteur des jeux vidéo, le géant de la technologie a exploré diverses stratégies, notamment en s'associant à Tencent pour acquérir une participation importante dans le célèbre développeur de jeux Epic Games.

Mené par sa plateforme de streaming de jeux Stadia, Google visait à perturber le marché et à consolider sa présence en investissant dans l’infrastructure de contenu. Initialement, la société envisageait des accords de grande envergure pour Stadia, mais s'est finalement orientée vers la création de ses propres labels propriétaires et la collaboration avec des éditeurs tiers.

Dans un récent procès entre Epic Games et Google, il a été révélé que Phil Harrison, l'ancien responsable de Stadia, avait proposé une idée intrigante. Harrison a suggéré que Google s'associe à Tencent et achète collectivement toutes les actions d'Epic Games. Une telle décision aurait donné à Google un avantage majeur en étant copropriétaire de Fortnite, un jeu qui a généré un chiffre d'affaires étonnant de 5.5 milliards de dollars en 2018, consolidant ainsi sa position comme l'un des jeux les plus importants de l'époque.

En l’absence d’un accord réussi avec Tencent, Google a également exploré la possibilité d’acquérir une participation de 20 % dans Epic Games pour la somme faramineuse de 2 milliards de dollars. Les documents judiciaires présentaient des conversations par courrier électronique entre les dirigeants de Google, mettant en lumière les idées et les plans préliminaires de la plate-forme de jeu.

L'acquisition ou l'investissement potentiel dans Epic Games a été considéré comme une décision stratégique visant à maximiser la portée de Google sur ses différents services. Phil Harrison a souligné comment Fortnite pourrait stimuler la croissance de la plate-forme YouTube de Google en augmentant la durée de visionnage des jeux. En outre, cet investissement pourrait aider Google à déplacer des millions de joueurs d’Amazon Web Services vers sa plateforme Google Cloud et à s’implanter solidement dans l’industrie du jeu vidéo.

Même si les projets de Google d'entrer dans l'industrie du jeu via Epic Games n'ont pas abouti, ils ont démontré la détermination de l'entreprise à se démarquer sur un marché hautement concurrentiel. À l'heure actuelle, Tencent détient une participation de 40 % dans Epic Games, tandis que Sony Corp. détient une participation de 5 %, Epic Games étant évalué à plus de 31 milliards de dollars.

QFP

1. Qu'est-ce que Stadia ?

Stadia est une plateforme de cloud gaming développée par Google. Il permet aux utilisateurs de diffuser des jeux vidéo sur divers appareils sans avoir besoin de matériel de jeu dédié.

2. Qu'est-ce qu'Epic Games ?

Epic Games est un développeur et éditeur de jeux vidéo renommé, surtout connu pour avoir créé des jeux populaires comme Fortnite, Gears of War et Unreal Tournament.

3. Qui est Tencent ?

Tencent est un conglomérat multinational chinois spécialisé dans divers services et produits liés à Internet. C'est l'une des plus grandes sociétés de jeux vidéo au monde et elle est reconnue comme un acteur majeur de l'industrie.

Source: The Verge