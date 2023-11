Le PDG de Google, Sundar Pichai, fait face à un témoignage devant le tribunal sur les pratiques commerciales du Google Play Store

Le PDG de Google, Sundar Pichai, a comparu devant un tribunal fédéral pour la deuxième fois en deux semaines pour témoigner dans un procès antitrust en cours. Cette fois, Pichai a défendu les pratiques commerciales du Google Play Store, chargé de distribuer les applications pour les logiciels Android.

Epic Games, le fabricant du jeu vidéo populaire Fortnite, affirme que le système de traitement des paiements de Google, qui perçoit une commission de 15 à 30 % sur les achats intégrés, nuit illégalement aux consommateurs et aux développeurs de logiciels. Ils affirment que Google utilise sa position dominante sur le marché pour étouffer la concurrence des autres magasins d'applications, faisant grimper les prix et décourageant l'innovation. Cela fait écho à une affaire similaire intentée par Epic contre Apple.

La dernière comparution de Pichai au tribunal a eu lieu quelques semaines seulement après avoir témoigné dans un autre procès antitrust à Washington, DC, qui portait sur l'abus de pouvoir présumé de Google dans son moteur de recherche. Malgré des lieux différents et des problématiques spécifiques, les deux essais mettent en évidence l'immense pouvoir de Google et sa relation avec Apple.

Un élément clé de la défense de Google est que l'entreprise est confrontée à la concurrence de l'iPhone d'Apple et de sa boutique d'applications. Cependant, lors du témoignage, il a été révélé que Google partageait 36 ​​% de ses revenus publicitaires issus des requêtes de recherche Safari avec Apple en 2021. Cette divulgation a conduit à des échanges tendus entre Pichai et l'avocat d'Epic Games.

Tout en reconnaissant le partage des revenus, Pichai a soutenu que Google et Android étaient en concurrence féroce avec Apple et l'iPhone, affirmant que cette rivalité profitait aux consommateurs en offrant plus de choix et des prix plus bas.

L'essai d'Epic Games est important car, s'il réussit, il pourrait affaiblir la capacité de Google et d'Apple à percevoir des commissions sur les achats intégrés. Cela fait suite à une décision antérieure selon laquelle Apple doit autoriser les applications à fournir des liens vers d'autres options de paiement, ce qui pourrait nuire aux commissions perçues par les deux sociétés.

Au cours du témoignage, des preuves ont révélé à quel point le Google Play Store a été rentable pour Google, générant un bénéfice d'exploitation de 4.4 milliards de dollars au premier semestre 2020. Pichai a souligné que 97 % des développeurs de logiciels sur le Play Store ne paient aucun frais, car soit ils ne vendent pas de biens numériques, soit ils ne génèrent pas suffisamment de revenus pour déclencher les commissions.

L'essai continue de mettre en lumière la dynamique complexe entre les géants de la technologie et les impacts de leurs pratiques commerciales sur les consommateurs et les développeurs.

QFP

De quoi parle le procès antitrust impliquant le PDG de Google, Sundar Pichai ?

Le procès antitrust porte sur des allégations contre les pratiques commerciales de Google sur le Google Play Store, où Epic Games affirme que le système de traitement des paiements nuit aux consommateurs et aux développeurs de logiciels en faisant monter les prix et en étouffant la concurrence.

Quel est le lien entre ce procès et le précédent procès contre Apple ?

Epic Games avait déjà intenté une action similaire contre Apple, affirmant que le système de paiement de son App Store était également anticoncurrentiel. Les essais mettent en évidence la domination de Google et d'Apple et leurs relations avec les développeurs d'applications et les consommateurs.

Quel impact les essais pourraient-ils avoir sur la commission de Google et d'Apple sur les achats intégrés ?

Il est possible que les essais nuisent à la capacité des deux sociétés à percevoir des commissions sur les achats intégrés. Une décision précédente contre Apple avait déjà obligé l'entreprise à autoriser les applications à fournir des liens vers d'autres options de paiement, ce qui pourrait affaiblir les commissions perçues par Google et Apple.

Quelle est la rentabilité du Google Play Store ?

Selon les preuves présentées au tribunal, le Google Play Store a généré un bénéfice d'exploitation de 4.4 milliards de dollars au premier semestre 2020. Cependant, il est important de noter que 97 % des développeurs de logiciels présents sur le Play Store ne paient aucun frais.

Quelle est la défense présentée par Google et Pichai ?

Google et Pichai affirment que l'entreprise est confrontée à la concurrence de l'iPhone d'Apple et de sa boutique d'applications, et que cette concurrence profite aux consommateurs en leur offrant davantage de choix et des prix plus bas. Ils soulignent également que le système de commission du Google Play Store n'est pas appliqué à la majorité des développeurs de logiciels.