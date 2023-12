Google Drive présente la fonctionnalité d'analyse multiplateforme pour les utilisateurs iOS et Android

By

Google Drive a annoncé une nouvelle fonctionnalité de numérisation qui permet aux utilisateurs iOS de numériser et d'importer rapidement des documents dans leurs bibliothèques. Bien que la fonctionnalité soit disponible sur Android depuis plus d’une décennie, les utilisateurs d’iPhone et d’iPad n’étaient auparavant pas en mesure d’utiliser cette option. Simultanément, Google a également mis à niveau le scanner dans l'application Android de Drive.

L'un des ajouts notables pour les utilisateurs iOS aux États-Unis est la fonctionnalité de suggestion de titre. Cette fonctionnalité utilise une technologie de reconnaissance de texte pour générer automatiquement des titres de documents en fonction du contenu détecté lors de l'analyse. Google avait déjà introduit cette fonctionnalité dans la version Android de Drive plus tôt cette année.

En parallèle, Google a amélioré la numérisation de documents sur les appareils Android en introduisant des fonctionnalités similaires. Les utilisateurs peuvent désormais choisir de capturer automatiquement les documents lorsqu'ils sont dans le cadre. Cette amélioration notable a été récemment repérée par 9to5Google lors du déploiement de la nouvelle interface Android.

Il convient de noter que la plupart des principaux fournisseurs de stockage cloud proposent désormais des fonctionnalités de numérisation natives, permettant aux utilisateurs de capturer rapidement des documents à l'aide de l'appareil photo de leur téléphone. Microsoft Lens, initialement lancé sous le nom d'Office Lens en 2015, et le scanner intégré d'Apple dans l'application Notes depuis 2017 sont des exemples marquants de telles solutions.

Les nouvelles fonctionnalités de numérisation pour les appareils iOS sont en cours de déploiement et sont déjà disponibles sur Android. Les utilisateurs peuvent accéder au scanner de Google dans l'application Drive sur iOS et Android en localisant l'icône de l'appareil photo en bas à droite ou en appuyant sur l'icône « + » et en sélectionnant « Scan ».

