Google Maps sous le feu des critiques à cause de détours dangereux dans le désert

Google Maps a fait l'objet d'un examen minutieux après avoir dirigé les conducteurs vers des détours dangereux à travers des routes isolées du désert, les laissant bloqués et provoquant des embouteillages. L'incident s'est produit le 19 novembre lorsqu'une tempête de poussière a forcé la fermeture de portions de l'autoroute 15 entre Los Angeles et Las Vegas. À la recherche d'un itinéraire alternatif, les conducteurs se sont appuyés sur Google Maps, pour ensuite se laisser guider sur des sentiers dangereux et non pavés dans le désert du Nevada.

Shelby Easler et sa famille, qui revenaient du Grand Prix de Las Vegas, faisaient partie des personnes touchées. Ils ont décidé de faire le détour recommandé pour éviter la tempête de poussière et potentiellement gagner du temps. Ils ne savaient pas qu'ils finiraient par naviguer à travers les montagnes pendant des heures avant de se retrouver coincés près de Kingston Peak sur un chemin de terre. Des incidents similaires ont été signalés, des centaines d’autres conducteurs bloqués empruntant le même itinéraire erroné.

La situation s'est aggravée lorsque ceux qui voyageaient dans la direction opposée, dont Gillian et David Strull, ont également été dirigés vers des routes isolées de l'arrière-pays. Alors que leur heure d'arrivée estimée continuait d'augmenter, David est devenu méfiant et a vérifié la carte Google Maps de sa femme, pour découvrir qu'elle suggérait un itinéraire complètement différent. En choisissant de s’en tenir à l’autoroute principale, ils ont évité le chaos provoqué par ce détour peu judicieux.

Ces cas mettent en évidence les risques potentiels associés au fait de s’appuyer uniquement sur les applications de navigation GPS. Même si la technologie offre commodité et efficacité, il est crucial de faire preuve de prudence et de bon sens. En cas de circonstances imprévues ou de zones inconnues, il est conseillé d’avoir à portée de main une carte physique en guise de sauvegarde.

À la suite de l'incident, Google a présenté ses excuses et confirmé qu'il ne dirigerait plus les conducteurs sur ces routes dangereuses. La California Highway Patrol a fait écho à ce sentiment, soulignant l'importance de s'en tenir aux itinéraires principaux et bien connus pour garantir la sécurité.

FAQ:

Q : Qu'est-il arrivé à certains conducteurs qui utilisaient Google Maps pendant la tempête de poussière ?

R : Les conducteurs ont été dirigés vers des routes désertiques dangereuses, ce qui les a bloqués et a provoqué des embouteillages.

Q : Pourquoi les conducteurs ont-ils fait des détours ?

R : L'autoroute 15 a été partiellement fermée en raison d'une tempête de poussière, ce qui a obligé les conducteurs à rechercher des itinéraires alternatifs.

Q : Quels conseils ont été donnés par la California Highway Patrol ?

R : Les autorités ont conseillé aux conducteurs de s'en tenir aux itinéraires principaux et familiers et d'éviter de suivre aveuglément les applications GPS.

Q : Comment Google a-t-il réagi à l'incident ?

R : Google a présenté ses excuses et confirmé qu'il ne dirigerait plus les conducteurs sur ces routes périlleuses.