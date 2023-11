Déverrouiller iMessage : la bataille pour la compatibilité

By

Google et les principaux opérateurs de télécommunications en Europe exhortent la Commission européenne à classer iMessage comme service « principal », une décision qui obligerait Apple à rendre l'application de chat entièrement compatible avec des concurrents tels que WhatsApp. Actuellement, iMessage est réservé aux utilisateurs Apple, créant un sentiment de fidélité parmi les propriétaires d'iPhone. Cependant, s'il est désigné comme service principal, iMessage devra se connecter de manière transparente aux plates-formes concurrentes, ouvrant ainsi la communication entre les différents appareils.

La bataille pour l'exclusivité d'iMessage est continue, les concurrents espérant un changement accru d'appareil parmi les consommateurs. Cette récente initiative de Google, Vodafone, Deutsche Telekom, Telefónica et Orange vise à uniformiser les règles du jeu et à offrir aux consommateurs et aux entreprises européens davantage d'options de communication.

La Commission européenne, chargée d'examiner si iMessage doit se conformer à la nouvelle loi sur les marchés numériques, évalue actuellement l'impact du service. Alors qu'Apple soutient qu'iMessage ne devrait pas être soumis à la réglementation, affirmant que les utilisateurs ne paient pas directement pour son utilisation et que ses appareils peuvent fonctionner sans l'application de messagerie, les régulateurs estiment qu'il s'agit d'un élément essentiel de l'écosystème d'Apple et qu'il contribue indirectement aux revenus de l'entreprise. .

Alors que l'enquête se poursuit, les sociétés de télécommunications et Google soulignent la « nature fondamentale » d'iMessage en tant que passerelle entre les utilisateurs professionnels et leurs clients, plaidant pour la désignation d'Apple comme gardien. Ils soutiennent que les entreprises bénéficieraient de fonctionnalités d'accessibilité et de messagerie améliorées, car les capacités de messagerie enrichies actuelles ne sont disponibles que parmi les utilisateurs Apple.

La bataille autour de la compatibilité d’iMessage soulève d’importantes questions quant à la concurrence loyale sur le marché numérique. Même si l'exclusivité d'iMessage a contribué au succès d'Apple, l'ouverture de l'application de chat à des plateformes concurrentes pourrait améliorer les options de communication et stimuler l'innovation dans le domaine de la messagerie.

FAQ:

Q : Qu'est-ce qu'iMessage ?

R : iMessage est une application de chat exclusive aux utilisateurs Apple qui leur permet de communiquer entre eux à l'aide de textes « bulles bleues ».

Q : Pourquoi Google et les opérateurs télécoms demandent-ils qu'iMessage soit désigné comme service de base ?

R : Ils estiment qu'iMessage devrait être entièrement compatible avec les plates-formes concurrentes afin d'offrir davantage d'options de communication aux consommateurs et aux entreprises.

Q : Sur quoi enquête la Commission européenne ?

R : La Commission européenne étudie si iMessage devrait être soumis à la nouvelle loi sur les marchés numériques et obligé de se connecter de manière transparente avec ses concurrents.

Q : Pourquoi l'exclusivité d'iMessage est-elle controversée ?

R : Les concurrents affirment que l'exclusivité d'iMessage sur les appareils Apple étouffe la concurrence et le changement d'appareil parmi les consommateurs.

Q : Quel impact aurait la compatibilité avec les plateformes concurrentes ?

R : Rendre iMessage compatible avec ses concurrents améliorerait les options de communication et pourrait potentiellement stimuler l'innovation dans le domaine de la messagerie.