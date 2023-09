Goldman Sachs : l’incertitude économique pourrait peser sur les actions américaines jusqu’en 2023

Goldman Sachs prévient que l'incertitude entourant les perspectives économiques pourrait continuer à exercer une pression sur les actions américaines tout au long de 2023. La banque d'investissement conseille aux investisseurs de se concentrer sur les actions qui rapportent des liquidités aux actionnaires. David Kostin, responsable de la stratégie actions américaines chez Goldman, explique que le flux de données sur la croissance économique et l'inflation pourrait créer de la volatilité sur le marché actions dans les mois à venir.

L'entreprise prévoit un ralentissement de la croissance du PIB, entraîné par des facteurs tels que la reprise des remboursements des prêts étudiants et l'impact de la hausse des taux hypothécaires sur le marché immobilier. Goldman prévoit une baisse de la croissance du PIB réel à 1.3 % au quatrième trimestre, contre 3.1 % au troisième trimestre. En termes d'inflation, la banque suggère qu'après plusieurs mois d'assouplissement, l'inflation pourrait réaccélérer. L'IPC de base, qui exclut les prix des produits alimentaires et de l'énergie, devrait augmenter à 0.4 % en janvier 2024, contre 0.2 % en juillet.

La prudence de Goldman découle du déclin potentiel de la confiance des investisseurs dans un scénario d'atterrissage en douceur, qui pourrait peser sur le sentiment du risque et sur les prix des actions. En réponse à ces incertitudes, la banque d'investissement recommande de se concentrer sur les actions d'entreprises qui disposent de programmes de dividendes et de rachat plutôt que sur celles qui investissent dans des dépenses en capital et en recherche et développement.

Goldman souligne que le panier de rendement total en espèces de l'entreprise, qui comprend 50 actions offrant le rendement courant sur 12 mois des rachats et des dividendes le plus élevé, a surperformé de 4 points de pourcentage son panier de dépenses en capital et de recherche et développement depuis le début de 2022. dans le panier total de retours en espèces figurent Tapestry, MGM Resorts et Lowe's.

Malgré les fluctuations attendues des données économiques, Goldman estime que la probabilité d'une récession aux États-Unis est très faible. La société a réduit ses risques de récession à seulement 15 %, citant la possibilité que la Réserve fédérale n'augmente pas les taux d'intérêt ce mois-ci, voire ne le fasse pas du tout.

L'objectif de Goldman pour l'indice S&P 500 à la fin de l'année est de 4,500 1, soit seulement 4,372 % au-dessus de la clôture de vendredi. Cette projection est supérieure à la prévision moyenne de 15 XNUMX parmi les XNUMX meilleurs stratèges de Wall Street.

Source: CNBC

Définitions:

Actions: Également appelées actions, les actions représentent des actions de propriété dans une entreprise.

La croissance du PIB: La croissance du produit intérieur brut (PIB) fait référence à l'augmentation de la valeur totale des biens et services produits dans un pays sur une période donnée.

Inflation: L'inflation fait référence à l'augmentation du niveau général des prix des biens et services dans une économie sur une période donnée, entraînant une diminution du pouvoir d'achat de la monnaie.

CPI: L'Indice des prix à la consommation (IPC) mesure la variation moyenne des prix payés par les consommateurs pour un panier de biens et de services.

Dividende: Un dividende est une distribution des bénéfices réalisés par une entreprise à ses actionnaires.

Racheter: Un rachat, ou rachat d'actions, se produit lorsqu'une entreprise achète ses propres actions sur le marché libre, réduisant ainsi le nombre d'actions en circulation.

Dépenses en capital: Les dépenses en capital, souvent appelées Capex, sont les fonds dépensés par une entreprise pour acquérir ou moderniser des actifs physiques tels que des immobilisations corporelles.

Recherche et développement: La recherche et le développement (R&D) font référence aux activités entreprises par une entreprise pour innover, améliorer et développer de nouveaux produits, technologies ou processus.

Sources : CNBC