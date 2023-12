Vivez des aventures palpitantes avec les derniers jeux gratuits de GOG

Vous cherchez des jeux passionnants auxquels jouer sans dépenser un centime ? Ne cherchez pas plus loin, car la plateforme GOG vous propose des jeux gratuits disponibles pour votre plus grand plaisir.

GOG, la boutique appartenant à CD Projekt, offre une fois de plus un cadeau fantastique à ses utilisateurs : un jeu gratuit. Cette offre est particulièrement alléchante, surtout pendant la période des fêtes. Cependant, vous devrez agir rapidement, car le temps est limité.

Si vous n'avez pas encore exploré la plateforme GOG, c'est le moment idéal pour le faire. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut obtenir des jeux sans dépenser d'argent. Et non, ce ne sont pas seulement des titres de faible valeur. Dans le passé, GOG a proposé des jeux comme Styx : Shards of Darkness, ce qui démontre clairement l'étendue de leur offre. Alors, qui est au menu aujourd'hui ?

Présentation de Legend of Keepers : Career of a Dungeon Manager, sorti en 2021. Développé par Goblinz Studio, ce jeu propose une aventure unique. Contrairement aux jeux traditionnels d'exploration de donjons, vous ne incarnerez pas un groupe de héros attaquant un donjon. Au lieu de cela, vous assumerez le rôle d’un maître de donjon. Le gameplay combine des éléments de roguelite et de gestion de donjon, avec des phases stratégiques approfondies.

Dans ce jeu, vous aurez le plaisir de voir des héros mourir ! Legend of Keepers est essentiellement un robot d'exploration de donjon inversé, dans lequel des héros s'aventurent dans votre donjon et déclenchent vos pièges. Lorsqu'un groupe d'aventuriers rencontre vos monstres, un combat au tour par tour s'ensuit.

Si cela a piqué votre curiosité, ne perdez pas de temps. Le jeu est disponible gratuitement sur GOG jusqu'au 5 janvier 2024. Cependant, un compte à rebours s'affiche sur la page dédiée au jeu, indiquant qu'il vous reste environ 54 heures pour réclamer votre exemplaire gratuit. Il est donc préférable d’agir rapidement.

En plus de Legend of Keepers, GOG a récemment ajouté un autre jeu très apprécié à sa collection de titres gratuits. Devil's Kiss, la préquelle de Lair of the Clockwork God, est un roman visuel dans lequel les joueurs incarnent les personnages Dan et Ben, deux étudiants naviguant dans une année scolaire remplie de démons et de complots. Le jeu a reçu des critiques positives sur des plateformes comme Steam, grâce à son savant mélange de mécanismes de pointer-cliquer, d'humour et d'énigmes.

Découvrez la préquelle intrigante du roman visuel « Lair of the Clockwork God » avec Devil's Kiss. Rejoignez les protagonistes, Dan et Ben, alors qu'ils traversent un premier jour d'école difficile, rempli de flirt, de démons, de vastes conspirations et d'informations personnelles compromettantes.

Que vous choisissiez de vous lancer dans une carrière de gestionnaire de donjon ou de vous plonger dans un roman visuel passionnant, GOG propose une sélection de jeux gratuits pour vous divertir. Ne manquez pas ces aventures passionnantes !