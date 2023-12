Godzilla Minus One : une leçon pour Hollywood sur le succès des films d'action

Dans une tournure surprenante des événements, le film monstre réalisé au Japon, « Godzilla Minus One », a pris d'assaut le box-office américain, se révélant être un triomphe critique et commercial. Réalisé avec un budget modeste de 15 millions de dollars, l'approche de retour aux sources du film et l'accent mis sur le développement des personnages ont trouvé un écho auprès du public, contrastant avec les franchises de super-héros pléthoriques qui ont connu des difficultés ces dernières années.

Réalisé par le cinéaste japonais chevronné Takashi Yamazaki, "Godzilla Minus One" a été largement diffusé aux États-Unis et a rapporté la somme impressionnante de 11 millions de dollars lors de son week-end d'ouverture. Même si cela ne semble pas être un chiffre à succès, le fait qu’il s’agisse d’un film sous-titré rend son succès remarquable. Le film a déjà plus que doublé son budget, avec un total global de 23 millions de dollars rien qu'au Japon. Sa sortie au Royaume-Uni et en Irlande est encore à venir.

Ce qui distingue « Godzilla Minus One » des autres films de monstres, c'est sa capacité à trouver un équilibre parfait entre action et développement des personnages. Les critiques et le public ont fait l'éloge du film, lui attribuant respectivement une note de 96 % et 98 % sur Rotten Tomatoes. Le Daily Beast le décrit comme « à peu près tout ce que les fans peuvent souhaiter », soulignant sa capacité à répondre aux préoccupations des humains et des titans.

Le film suit l'histoire de Kōichi Shikishima, un pilote kamikaze qui refuse de se suicider pendant la Seconde Guerre mondiale et fait atterrir son avion sur une île où les avions sont réparés. Lorsque Godzilla attaque l'île, Kōichi se retrouve figé dans la peur, entraînant la mort de presque tout le monde. Alors que les années passent et que Godzilla refait surface pour faire des ravages sur le Japon continental, Kōichi porte le fardeau de la culpabilité et doit faire face à ses propres défauts.

Ce qu’Hollywood peut apprendre du succès de « Godzilla Minus One », c’est que les téléspectateurs ont soif de divertissement plutôt que de récits complexes. Le réalisateur du film, Yamazaki, a délibérément simplifié l'intrigue, en se concentrant sur le voyage émotionnel du personnage principal plutôt que sur des batailles de monstres flashy. Cette approche a trouvé un écho auprès d'un public qui en a assez des intrigues alambiquées et préfère une expérience visuelle plus simple et immersive.

Alors qu’Hollywood peine à reproduire le succès de franchises comme Marvel et DC, il est essentiel que les cinéastes comprennent que le public veut se divertir et non se laisser submerger. Le succès de « Godzilla Minus One » rappelle que les gros budgets et les séquences d’action excessives ne garantissent pas le succès. En revenant aux bases de la narration et du développement des personnages, Hollywood a l’opportunité de captiver à nouveau le public.

