Le directeur du jeu déclare Starfield comme le meilleur jeu solo jamais créé

Le jeu très attendu de Bethesda, Starfield, a reçu les éloges des joueurs et des experts du secteur. David Jaffe, le réalisateur de jeux acclamés tels que God of War et Twisted Metal, a récemment déclaré que Starfield était le meilleur jeu solo auquel il ait jamais joué.

Malgré les bugs et les problèmes du jeu, les joueurs ont adopté Starfield pour son monde ouvert, son intrigue convaincante et ses réalisations techniques. Les fans de Bethesda et les vétérans de l’industrie ont félicité le studio pour avoir créé une expérience de jeu mémorable.

L'approbation de Jaffe pour Starfield intervient après avoir terminé la quête principale et exploré une partie du contenu secondaire. Il a partagé ses sentiments à travers un message sur X, déclarant : « Et c'est STARFIELD. J'ai seulement terminé la quête principale et touché quelques éléments secondaires, mais pour le moment : c'est le meilleur jeu solo auquel j'ai jamais joué.

Pour exprimer davantage son enthousiasme, Jaffe a publié une image du générique du jeu, montrant son appréciation pour l'équipe derrière Starfield. Il a également partagé une capture d'écran révélant le temps qu'il lui a fallu pour terminer sa partie, soit près de deux jours et demi.

Après que les éloges de Jaffe soient devenus publics, les fans et les critiques du jeu ont exprimé leurs opinions. Un fan a déclaré : « Des éloges insensés de la part de l’homme lui-même. C'est définitivement mon jeu de l'année et facilement l'un des meilleurs jeux de Bethesda. Cependant, il y avait aussi ceux qui n'étaient pas d'accord, un utilisateur le qualifiant de « jeu le plus 'meh' » auquel il a joué personnellement.

Starfield est désormais disponible sur Game Pass, offrant aux joueurs l'opportunité idéale de se lancer dans leur propre aventure interstellaire. Restez à jour avec les dernières nouvelles et guides en visitant notre page Starfield.

