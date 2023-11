Casetify lance une vente exclusive Black Friday sur les accessoires technologiques

La marque mondiale d'accessoires technologiques Casetify a annoncé une offre intéressante pour le prochain Black Friday et la période des fêtes. À partir du 16 novembre, les clients peuvent profiter de réductions allant jusqu'à 30 % sur tous les produits sur Casetify.com et Amazon.

Cette offre promotionnelle d'une durée limitée permet aux clients de recevoir :

– 15 pour cent de réduction à l’achat d’un article

– 25 pour cent de réduction à l’achat de deux articles

– 30 pour cent de réduction à l’achat de trois articles

En plus de ces réductions, les clients peuvent personnaliser leurs produits en ajoutant leur nom, leurs initiales ou des photos personnelles. Ils peuvent également choisir parmi les collections Co-Lab exclusives de Casetify, mettant en vedette des personnages et des designs bien-aimés de franchises populaires comme Rick & Morty, Disney Villains, One Piece, Powerpuff Girls, et plus encore. Cependant, il est important de noter que les collections Co-Lab ne bénéficieront que d'une réduction de 10 %.

Casetify propose une large gamme d'accessoires technologiques de haute qualité, notamment des étuis pour téléphones, des protecteurs d'écran, des étuis pour ordinateurs portables et des étuis pour montres intelligentes. Que vous cherchiez à protéger vos appareils ou à ajouter une touche de personnalisation, Casetify a ce qu'il vous faut.

La promotion se poursuivra jusqu'au 30 décembre, ce qui donnera aux clients suffisamment de temps pour profiter d'offres incroyables. Pour trouver les produits à prix réduit, visitez Casetify.com ou Amazon.