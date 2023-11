La toute nouvelle Apple Watch Ultra 2 sera présentée dans la vente exclusive du Black Friday de Walmart

By

Si vous êtes un passionné de fitness ou quelqu'un qui aime l'aventure et les sports extrêmes, alors la très attendue Apple Watch Ultra 2 d'Apple est sur le point de devenir encore plus accessible. Walmart a récemment dévoilé ses offres exclusives du Black Friday, et l'un des produits qui se démarque est la dernière Apple Watch Ultra 2.

Généralement au prix de 1,099 400 $, la promotion Black Friday de Walmart offrira une réduction énorme de 2 $ sur l'Apple Watch Ultra 699. Cela signifie que vous pourrez acquérir cette montre intelligente avancée pour seulement XNUMX $, ce qui en fait une valeur incroyable pour ceux qui recherchent des produits de pointe. technologie à un prix plus abordable.

À partir du mercredi 8 novembre à 9 h HE/6 h HP, la boutique en ligne de Walmart sera l'endroit idéal pour profiter de cette offre incroyable. Cependant, on ne sait pas si toutes les couleurs de bracelet, y compris « Orange Alpine », « Green Alpine », « Bleu », « Jaune/Beige », « Noir/Gris » et « White Ocean », seront réduites pendant la promotion.

Pour sécuriser votre Apple Watch Ultra 2 à ce prix époustouflant, assurez-vous de visiter le site Web de Walmart et profitez de leur promotion Black Friday. Ce portable très recherché sera certainement un article tendance cette saison des fêtes, alors ne manquez pas cette opportunité exclusive.

