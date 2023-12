La nouvelle promotion PlayStation Plus offre des cadeaux et des réductions passionnants

Sony PlayStation lance la saison des fêtes avec une promotion passionnante appelée Season of Play, qui se déroulera du 5 décembre 2023 au 5 janvier 2024. Cet événement d'un mois est conçu pour célébrer et récompenser la fidèle communauté PlayStation.

Pendant la Season of Play, les membres PlayStation Plus peuvent s’attendre à une gamme d’activités et d’avantages. Pour commencer, les joueurs peuvent échanger des codes promotionnels contre de nouveaux avatars commémorant des titres populaires, notamment Ghost of Tsushima, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Final Fantasy VII Remake, et bien plus encore. Les avatars sont disponibles pour les consoles PS5 et PS4, et aucun abonnement PlayStation Plus n'est requis.

En plus des avatars, les produits PlayStation Gear seront disponibles avec une réduction de 15 % en utilisant le code promotionnel SEASONOFPLAY15. Les joueurs peuvent visiter gear.playstation.com pour plus d’informations et de détails concernant cette offre intéressante.

Pour ceux qui ne sont pas membres PlayStation Plus, ne vous inquiétez pas, il y a des activités pour vous aussi. Même si vous ne pourrez pas accéder à des offres et à des tournois exclusifs, vous pourrez toujours profiter d'un week-end multijoueur en ligne gratuit du 9 au 10 décembre. Pendant cette période, le multijoueur en ligne sera disponible sans abonnement PlayStation Plus, permettant aux joueurs de rejoindre leur amis dans un gameplay multijoueur exaltant.

De plus, des tournois PlayStation auront lieu du 12 au 17 décembre. Il s'agit d'une fantastique opportunité pour les joueurs compétitifs de montrer leurs compétences et de gagner des prix, notamment des abonnements PlayStation Plus Premium/Deluxe et une chance de participer à un tirage au sort pour une PlayStation 5 Digital. Console d'édition.

Dans le cadre de la Season of Play, les membres PlayStation Plus peuvent également gagner des points bonus sur PlayStation Stars en échangeant et en jouant à l'un des jeux mensuels PlayStation Plus de décembre. Il s'agit d'un excellent moyen d'améliorer votre expérience de jeu et de bénéficier d'avantages supplémentaires grâce aux achats éligibles sur le PlayStation Store.

Pour couronner le tout, les avantages de base de Sony Pictures offriront aux membres PlayStation Plus l'accès à un catalogue de films organisé, ainsi que des réductions exclusives sur une sélection de titres. À partir du 5 décembre, certains contenus de Crunchyroll seront également ajoutés, permettant aux fans de profiter d'épisodes de séries animées populaires.

Ne manquez pas la saison de jeu PlayStation Plus ! Visitez le site officiel PlayStation Plus pour plus d'informations et préparez-vous pour un mois incroyable de jeux, de récompenses et de réductions. Bon jeu !

