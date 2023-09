Tenez-vous au courant des dernières actualités technologiques avec le podcast Tech Guide épisode 567

Dans le dernier épisode du podcast Tech Guide, hébergé par l'éditeur Stephen Fenech, les auditeurs peuvent s'attendre à être informés et informés des dernières actualités et critiques technologiques grand public. Voici les principaux moments forts de l'émission de cette semaine :

1. GoPro lance la caméra d'action Hero12 Black : GoPro a annoncé la sortie de sa nouvelle caméra d'action, la Hero12 Black. Avec des fonctionnalités et des capacités améliorées, cet appareil photo impressionnera à coup sûr les passionnés d'aventure et les créateurs de contenu.

2. Ecovacs se lance dans la robotique d'arrière-cour : Ecovacs, connu pour ses robots aspirateurs, a élargi sa gamme de produits pour inclure une tondeuse robot. Ce nouvel ajout vise à simplifier l’entretien de la pelouse et à offrir une solution efficace et autonome.

3. Dyson présente un purificateur d'air plus grand : Dyson a lancé son plus grand purificateur d'air à ce jour, conçu pour les espaces plus grands. Cet appareil présente la technologie avancée de filtration de l'air de Dyson, offrant des environnements intérieurs plus propres et plus sains.

Commentaires sur le guide technique :

– Tablette Samsung Galaxy Tab S9 Ultra : Stephen Fenech propose un examen complet de la tablette Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, mettant en évidence ses fonctionnalités et ses performances.

– Sonos dévoile le haut-parleur Move 2 : Sonos a présenté son nouveau haut-parleur Move 2, offrant une qualité audio et une portabilité améliorées. Cette enceinte sans fil est parfaite pour une écoute en déplacement.

– Bang & Olufsen collabore avec Ferrari : Bang & Olufsen s'est associé à Ferrari pour créer une collection audio remarquable, alliant un design luxueux à une qualité sonore supérieure.

Service d'assistance du guide technique :

Dans le segment Tech Guide Help Desk, le sujet de discussion tourne autour du marché des iPhone reconditionnés. Stephen Fenech explore les avantages de l'échange de votre ancien iPhone pour compenser les coûts d'un nouvel appareil, ainsi que les économies qui peuvent être réalisées en achetant un iPhone reconditionné.

Les auditeurs peuvent trouver le podcast Tech Guide sur diverses plateformes, notamment Apple Podcasts. Stephen Fenech, rédacteur en chef de Tech Guide, est considéré comme l'un des meilleurs journalistes technologiques d'Australie, partageant régulièrement ses idées à la radio et à la télévision.

