Oubliez les ballonnements : augmentez la productivité avec cet ensemble de logiciels exclusif

Vous cherchez à optimiser votre productivité en mettant à niveau le logiciel de votre PC ? Ne cherchez pas plus loin que cette incroyable offre à durée limitée. Jusqu'au 3 décembre, vous pouvez obtenir des licences à vie pour Microsoft Office Pro 2019 et Windows 11 Pro regroupées, le tout à un prix irrésistible. Oubliez les logiciels encombrants et les coûts inutiles : rationalisez votre espace de travail numérique grâce à cette offre imbattable.

Windows 11 Pro a été méticuleusement repensé pour répondre aux exigences de l'environnement de travail hybride moderne. Axé sur la productivité et la sécurité, ce nouveau système d'exploitation introduit une interface intuitive ainsi que des fonctionnalités permettant de gagner du temps telles que les mises en page instantanées, le réamarrage et les widgets. Adaptez votre bureau à votre flux de travail unique et améliorez votre efficacité. Avec Windows Studio Effects, vous avez accès à des outils puissants tels que la réduction des émissions de lumière bleue, le cadrage automatique des fenêtres et des capacités de commande vocale améliorées. Profitez de fonctionnalités de sécurité avancées telles que Smart App Control, Wake and Lock, TPM 2.0 et une connexion biométrique sans effort avec du matériel compatible.

Libérez tout le potentiel de votre nouveau système d’exploitation avec Microsoft Office Pro 2019 pour Windows. Cette suite logicielle complète comprend tous les outils essentiels dont vous avez besoin pour exceller dans votre travail. Avec Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Teams, Publisher et Access inclus dans la licence, vous disposez de l'ensemble parfait d'applications pour vous aider dans la création de documents, l'analyse de données, la rationalisation de la communication, et bien plus encore. Dites adieu aux problèmes de compatibilité et bonjour à une expérience de travail fluide.

Ne manquez pas cette offre exclusive pour booster votre productivité. Obtenez le pack Microsoft Office Pro 2019 et Windows 11 Pro pour seulement 50 $ jusqu'au 3 décembre à 11 h 59 (heure du Pacifique). Mettez à niveau votre logiciel, rationalisez votre flux de travail et atteignez de nouveaux niveaux d'efficacité, le tout dans les limites de votre budget.

Foire aux Questions

Puis-je utiliser ces licences à vie sur plusieurs appareils ?

Non, les licences à vie pour Microsoft Office Pro 2019 et Windows 11 Pro incluses dans ce pack ne peuvent être utilisées que sur un seul appareil.

Cette offre est-elle disponible pour les utilisateurs Mac ?

Non, cette offre est exclusive aux utilisateurs Windows. Les utilisateurs de Mac peuvent explorer des options logicielles alternatives conçues pour leur système d'exploitation.

Que se passe-t-il si je mets à niveau mon ordinateur ultérieurement ?

Si vous mettez à niveau votre ordinateur, vous pouvez transférer les licences à vie sur votre nouvel appareil. Toutefois, les licences ne peuvent être utilisées que sur un seul appareil à la fois.

Les mises à jour sont-elles incluses dans ces licences à vie ?

Oui, Microsoft Office Pro 2019 et Windows 11 Pro inclus dans cet ensemble sont accompagnés de mises à jour. Vous recevrez les dernières fonctionnalités et correctifs de sécurité aussi longtemps que vous utiliserez le logiciel.