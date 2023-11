Une nouvelle étude révèle l’impact dévastateur du réchauffement rapide de l’Arctique sur l’augmentation de la température mondiale

By

Des recherches récentes menées par des géoscientifiques de l’University College London (UCL) ont mis en lumière les conséquences alarmantes du réchauffement accéléré de l’Arctique. L'étude, publiée dans la revue Earth System Dynamics, prévient que l'Arctique se réchauffe à un rythme effarant, quatre fois plus rapide que la moyenne mondiale. Ce réchauffement rapide pourrait entraîner une augmentation significative de 3.6°F des températures mondiales huit ans plus tôt que prévu.

Pour vérifier les implications de ce réchauffement accéléré, les chercheurs de l’UCL ont créé des projections alternatives imaginant un scénario dans lequel un réchauffement rapide de l’Arctique ne se produirait pas. En comparant ces projections hypothétiques aux projections du monde réel, il est devenu évident que les seuils fixés dans l'Accord de Paris de 2015, visant à maintenir les températures mondiales en dessous d'une augmentation de 1.5°C à 2°C, seraient dépassés beaucoup plus tôt en présence de Réchauffement de l'Arctique.

L'auteur principal de l'étude, Alistair Duffey de l'UCL Earth Sciences, a souligné le rôle crucial de la compréhension des processus se produisant dans l'Arctique pour améliorer les prévisions de l'augmentation de la température mondiale. Il a souligné la nécessité urgente d'intensifier la surveillance des températures dans la région, à la fois par le biais d'observations satellitaires et de mesures in situ.

Bien que l'étude se concentre principalement sur l'impact du réchauffement de l'Arctique sur le changement de température globale, les chercheurs attirent l'attention sur les répercussions locales qui ne doivent pas être négligées. La température de l'Arctique augmenterait d'environ 4 °C par an si les températures mondiales augmentaient de 2 °C, ce qui affecterait considérablement les écosystèmes et les communautés locales. En outre, le réchauffement rapide de l’Arctique a des conséquences mondiales étendues, telles que le dégel du pergélisol et l’élévation du niveau de la mer.

Cette recherche souligne l’importance vitale de lutter contre et d’atténuer les effets du réchauffement de l’Arctique. La préservation de la neige et de la glace dans la région apparaît comme une stratégie essentielle pour réduire le réchauffement global attendu et conjurer la crise climatique imminente.

**FAQ**

Q : Pourquoi l’Arctique se réchauffe-t-il plus rapidement que la moyenne mondiale ?

R : L’Arctique se réchauffe à un rythme accéléré en raison d’un phénomène connu sous le nom d’amplification arctique. Cela se produit lorsque l’augmentation de la température entraîne une réduction de la glace de mer arctique, ce qui entraîne l’absorption d’une plus grande quantité de lumière solaire par la surface plus sombre de l’océan, accentuant ainsi le réchauffement.

Q : Comment le réchauffement de l’Arctique contribue-t-il à l’augmentation de la température mondiale ?

R : La perte de neige et de glace dans l’Arctique affecte les températures mondiales en absorbant la lumière solaire entrante et en réchauffant l’océan, la terre et la basse atmosphère. Ce processus accentue le réchauffement global de la planète.

Q : Quels sont les impacts locaux du réchauffement de l’Arctique ?

R : La région arctique subit des impacts locaux plus graves, notamment une augmentation de la température plus importante que la moyenne mondiale. Une augmentation de la température mondiale de 2 °C entraînerait une augmentation moyenne annuelle de 4 °C dans l’Arctique, avec des conséquences importantes sur les écosystèmes et les communautés locales.

Q : Quelles sont les conséquences mondiales plus larges du réchauffement rapide de l’Arctique ?

R : Le réchauffement rapide de l'Arctique a diverses conséquences à l'échelle mondiale, notamment l'élévation du niveau de la mer et la libération de davantage de carbone dans l'atmosphère en raison du dégel du pergélisol. Ces facteurs contribuent à l’accélération du changement climatique à l’échelle mondiale.

Source : Dynamique du système terrestre (https://www.earth-syst-dynam.net/)