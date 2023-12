Les politiciens géorgiens réclament une réduction accélérée de l’impôt sur le revenu

Résumé : Le gouverneur de Géorgie Brian Kemp, le lieutenant-gouverneur Burt Jones et le président de la Chambre des représentants Jon Burns plaident en faveur d'une réduction accélérée de l'impôt sur le revenu dans l'État. Ils proposent de créer un taux d'impôt sur le revenu forfaitaire de 5.39 % à compter du 1er janvier 2024. Ce plan vise à fournir aux contribuables leur argent durement gagné tout en rationalisant les opérations gouvernementales.

Dans une annonce conjointe, Kemp, Jones et Burns ont exprimé leur soutien au plan proposé visant à accélérer la réduction du taux d'imposition sur le revenu de l'État. Actuellement, l'impôt sur le revenu en Géorgie comporte plusieurs tranches, le taux le plus élevé étant de 5.75 % pour les revenus supérieurs à 7,000 2022 $ par an. Une loi adoptée en 5.49 prévoyait déjà une réduction à un taux forfaitaire de 1 %, à compter du 2023er janvier 0.1. Le plan initial prévoyait en outre des baisses annuelles de 4.99 % jusqu'à atteindre 2029 % en XNUMX. Cependant, les recettes fiscales de l'État dépassant les attentes. et indiquant un excédent, Kemp et les législateurs ont l'intention d'accélérer les coupes.

S’il est approuvé, le plan mettrait en œuvre le nouveau taux de 5.39 % en 2024, un an plus tôt que prévu initialement. Cette accélération nécessiterait une action législative lors de la prochaine session ordinaire qui débutera en janvier. En outre, les législateurs ont le pouvoir de rendre la réduction d’impôt rétroactive au 1er janvier.

On estime que la réduction d'impôt proposée à 5.39 % réduira les recettes fiscales de l'État d'environ 1.1 milliard de dollars. Ce chiffre dépasse la projection précédente de 450 millions de dollars pour la plus petite réduction. De plus, le plan introduit des modifications aux exemptions standard au cours de la première année. Les contribuables célibataires et les chefs de famille bénéficieraient d'une exonération immédiate de 12,000 24,000 $, tandis que les couples mariés déposant une demande conjointe peuvent s'attendre à une exonération augmentant à 2030 3,000 $ d'ici XNUMX. De plus, les contribuables pourront déduire XNUMX XNUMX $ pour chaque enfant ou personne à charge.

Alors que certains Républicains plaident pour l'élimination complète de l'impôt sur le revenu en Géorgie, d'autres espèrent réduire davantage le taux d'imposition sur le revenu en examinant les allégements fiscaux. Cependant, aucune recommandation n'a été publiée jusqu'à présent par un comité législatif qui a examiné les allégements fiscaux au cours de l'été.

Le programme de réduction d’impôt sur le revenu proposé pour 2022 pourrait potentiellement dépasser les 2 milliards de dollars, selon les estimations du Georgia Budget & Policy Institute. Le plan comprend des garanties permettant de suspendre les réductions d'impôts si certaines conditions ne sont pas remplies, comme un manque de croissance des recettes de l'État, des recettes inférieures à celles des cinq années précédentes ou des fonds insuffisants dans le compte d'épargne de l'État pour couvrir les coûts. Ces mesures visent à garantir la disponibilité de recettes suffisantes pour les services de l'État.

Les analyses suggèrent que les 5 % des contribuables géorgiens les plus riches, avec des ménages gagnant plus de 253,000 109,000 dollars par an, bénéficieraient le plus des réductions d'impôts proposées. Pendant ce temps, les ménages gagnant moins de 80 32 $, constituant les XNUMX % les plus pauvres, recevraient XNUMX % des prestations.

En conclusion, les responsables politiques géorgiens plaident en faveur d'une réduction accélérée de l'impôt sur le revenu, avec un taux forfaitaire proposé de 5.39 % à compter de 2024. Ce plan vise à fournir aux contribuables leur argent durement gagné et à rationaliser les opérations gouvernementales.

