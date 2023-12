L'Autorité portuaire de Géorgie approuve un investissement de 127 millions de dollars dans le terminal ferroviaire du nord-est de la Géorgie

By

La Georgia Ports Authority (GPA) a donné son feu vert à un investissement important de 127 millions de dollars pour construire un terminal ferroviaire ultramoderne qui reliera le port de Savannah au nord-est de la Géorgie. Le projet, connu sous le nom de Blue Ridge Connector, vise à améliorer la connectivité et à renforcer le réseau logistique de la Géorgie.

Le terminal ferroviaire intérieur, dont l'ouverture est prévue en 2026, devrait apporter des avantages économiques substantiels aux communautés rurales. En étendant les services portuaires directement aux opérations de fabrication et de chaîne d'approvisionnement, le Blue Ridge Connector devrait générer de nouvelles opportunités d'emploi et stimuler le développement économique.

Le financement du projet proviendra d'une combinaison du capital interne de GPA et d'une subvention de l'Administration maritime fédérale, soulignant l'effort de collaboration pour mener à bien ce terminal ferroviaire. L'installation sera parfaitement reliée au terminal Mason Mega Rail à Savannah via le Norfolk Southern Railroad.

Actuellement, seule une fraction du fret conteneurisé, environ 18 à 20 pour cent, est transportée par chemin de fer. Cependant, avec le développement du Blue Ridge Connector, le GPA vise à accroître l'efficacité du transport ferroviaire et à réduire la congestion sur les autoroutes de Géorgie. Le projet est également aligné sur les objectifs de développement durable, puisque chaque conteneur transporté par train éliminera un aller-retour de 600 milles en camion, réduisant ainsi les émissions de carbone et promouvant une approche plus verte de la logistique.

La construction du Blue Ridge Connector utilisera des portiques électriques hybrides sur pneus en caoutchouc, démontrant l'engagement de GPA à utiliser des technologies avancées et respectueuses de l'environnement dans ses opérations.

Le gouverneur Brian Kemp a exprimé sa confiance dans le projet en déclarant : « Grâce à une connectivité améliorée, le Blue Ridge Connector maximisera l'impact du vaste réseau logistique de la Géorgie. » L'investissement dans ce terminal ferroviaire améliorera non seulement l'efficacité des transports, mais catalysera également la création d'emplois et la croissance économique dans la région.

En conclusion, l'approbation par la Georgia Ports Authority de l'investissement de 127 millions de dollars dans le Blue Ridge Connector démontre son engagement à faire progresser l'infrastructure de transport de la Géorgie et à stimuler l'économie de l'État. Avec son achèvement prévu en 2026, le terminal ferroviaire servira de lien vital entre le port de Savannah et le nord-est de la Géorgie, offrant de nombreux avantages pour les entreprises, les communautés et l'environnement.

