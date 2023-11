Le rôle du panache du manteau de Kerguelen dans la fragmentation du Gondwana oriental : une nouvelle perspective

Introduction

La fragmentation de l'ancien supercontinent Gondwana fascine depuis longtemps les scientifiques, et l'un des facteurs débattus dans ce processus est le rôle du panache du manteau de Kerguelen. Le panache du manteau de Kerguelen est une source d'activité volcanique de longue durée qui a été liée à la formation de grandes provinces ignées (LIP). Ces PLI ont des impacts significatifs sur le climat, l’environnement et l’évolution de la vie sur Terre. Le lien entre le panache du manteau de Kerguelen et la fragmentation de l'est du Gondwana fait l'objet de recherches en cours, avec des points de vue divergents parmi les scientifiques.

Nouvelles perspectives

Une étude récente utilisant de nouvelles techniques de datation U – Pb SHRIMP sur zircon a apporté un nouvel éclairage sur le moment de l’activité volcanique associée au panache du manteau de Kerguelen. L'étude s'est concentrée sur les roches volcaniques de la formation de Zhela dans l'Himalaya téthysien et a révélé qu'elles se sont formées à la fin du Jurassique et au début du Crétacé, et non au Jurassique moyen que l'on croyait auparavant. Cette découverte suggère que le volcanisme attribué au panache du manteau de Kerguelen dans l'Himalaya téthysien s'est produit entre environ 147 millions d'années (Ma) et 124 Ma, avec deux pics proéminents vers 141 Ma et 133 Ma.

Le volume des roches ignées Comei-Bunbury, associées au panache du manteau de Kerguelen, a été calculé à environ 114,250 3 kmXNUMX. Ce volume est compatible avec la taille des grandes provinces ignées et soutient l'idée de modèles typiques de panache du manteau. Ces découvertes, combinées aux données géochimiques et paléomagnétiques, fournissent des preuves solides que le panache du manteau de Kerguelen a joué un rôle important dans la fragmentation de l'est du Gondwana.

Nouvelle perspective

Bien qu'il y ait eu des opinions divergentes concernant l'origine des roches ignées dans différentes régions de l'est du Gondwana, cette étude fournit des preuves irréfutables de l'implication du panache du manteau de Kerguelen. Le LIP de Comei-Bunbury, auparavant considéré comme trop petit pour être attribué à un panache du manteau, s'inscrit désormais dans la fourchette de taille attendue. L'étude aborde également le problème de la distance entre le basalte de Bunbury et le panache du manteau de Kerguelen en mettant en évidence la vaste dispersion des roches ignées due aux mouvements des plaques.

Ces nouvelles connaissances sur la relation entre le panache du manteau de Kerguelen et la fragmentation de l'est du Gondwana contribuent à notre compréhension des processus dynamiques impliqués dans l'histoire géologique de notre planète. Des recherches plus approfondies et des approches interdisciplinaires continueront d'améliorer notre connaissance du passé de la Terre et de son profond impact sur le présent et l'avenir.

QFP

Q : Qu’est-ce qu’un panache du manteau ?

R : Un panache mantellique est une remontée de roches anormalement chaudes à l'intérieur du manteau terrestre.

Q : Qu’est-ce qu’une grande province ignée (LIP) ?

R : Une grande province ignée est une région où de grandes quantités de roches volcaniques se sont mises en place sur des périodes géologiques relativement courtes.

Q : Qu’est-ce que le Gondwana ?

R : Le Gondwana est un ancien supercontinent qui a existé du Néoprotérozoïque supérieur au Jurassique moyen.

Sources:

– [Ajouter des sources ici si disponibles]