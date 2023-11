La nouvelle technologie de préhension inspirée du Gecko adopte une approche douce de la manipulation des objets

Des scientifiques sud-coréens ont développé une technologie innovante inspirée des propriétés adhésives des pattes de gecko. Les tentatives précédentes visant à reproduire la capacité du gecko à ramasser des objets délicats avec un adhésif sec entraînaient souvent des dommages lors de la tentative de les libérer. Cependant, le dernier développement inclut un moyen de lâcher des objets sans danger.

Les chercheurs de l’Université nationale Kyungpook et de l’Université Dong-A ont incorporé des structures en forme de champignon dans une pince en silicone souple montée sur un bras robotique. Cette pince a réussi à adhérer et à soulever un disque de verre délicat d'une surface inclinée sans causer de dommages. Quand est venu le temps de libérer le disque, la pince a été soulevée et tordue simultanément. Cette combinaison de mouvements a permis de réduire de 10 fois la force nécessaire pour se détacher du verre, évitant ainsi tout dommage à l'objet.

Les coussinets des pattes du gecko contiennent des millions de projections microscopiques ressemblant à des poils appelées soies, qui se lient temporairement aux surfaces au niveau moléculaire grâce aux forces de Van der Waals. En reproduisant les soies avec des structures en forme de champignon, les chercheurs ont pu créer un adhésif sec qui soulève efficacement les objets fragiles. Cependant, l’ajout du mouvement de torsion dans la pince lui permet de libérer les objets sans causer de dommages.

Les applications potentielles de cette technologie sont vastes, notamment dans le domaine de la robotique. L'industrie s'intéresse de plus en plus à l'utilisation d'adhésifs secs pour la fixation et le déplacement temporaires de composants. Cette pince inspirée du gecko offre une approche plus douce de la manipulation des objets, ouvrant des possibilités pour des tâches délicates et réduisant le risque de dommages.

