GE Aerospace développe un robot semblable à un ver pour les inspections et les réparations des moteurs à réaction

GE Aerospace a dévoilé sa dernière innovation en matière de technologie robotique avec le développement du Sensiworm (Soft ElectroNics Skin-Innervated Robotic Worm). Ce robot semblable à un ver a le potentiel de révolutionner la façon dont les moteurs à réaction sont inspectés et réparés, en minimisant les temps d'arrêt et en offrant des solutions moins invasives.

Le Sensiworm est spécialement conçu pour agir comme une paire d’yeux et d’oreilles supplémentaires pour les opérateurs de service lorsqu’ils effectuent des inspections au sein des composants internes complexes des moteurs d’avion. Semblable aux progrès de la robotique douce utilisée dans les chirurgies mini-invasives pour les patients, cette technologie permet aux techniciens d’examiner et de réparer efficacement les moteurs à réaction pendant qu’ils sont encore sur l’aile, sans avoir besoin de les démonter.

Ressemblant à un ver pouce, le Sensiworm peut ramper sur diverses pièces du moteur, y compris les pales rotatives d'éoliennes. Equipé de pieds à ventouse, il peut franchir les obstacles et atteindre des endroits qui autrement seraient inaccessibles en raison de la gravité. Le robot est capable de détecter et de mesurer l'épaisseur des revêtements de barrière thermique, ainsi que de détecter les fuites de gaz, fournissant ainsi aux opérateurs des données en temps réel et des flux vidéo en direct depuis chaque coin du moteur.

GE Aerospace a développé le Sensiworm en collaboration avec SEMI Flex Tech, une coalition public-privé financée par l'armée américaine qui se concentre sur l'avancement de l'électronique flexible. Cependant, l'entreprise n'a pas fourni de détails sur le stade de développement ni sur le moment où le robot sera déployé pour une utilisation pratique.

Cette technologie révolutionnaire a le potentiel de réduire considérablement les temps d’arrêt liés à la maintenance des avions et d’améliorer l’efficacité globale des inspections et des réparations. Avec le Sensiworm, les opérateurs auront un accès pratiquement illimité pour inspecter les moteurs, garantissant ainsi des performances et une sécurité optimales sans avoir besoin d'un démontage approfondi.

