Christian Pulisic fait des vagues en Serie A depuis son transfert de Chelsea lors de la fenêtre estivale. Avec déjà cinq buts à son actif, Pulisic semble de retour au meilleur de sa forme.

Lors d'un récent match contre Frosinone, le but de Pulisic a été comparé à un coup d'échecs intelligent. Il a fait preuve d'un excellent contrôle en traversant la surface de réparation avant de décocher un tir puissant dans la lucarne. Ce but a mis en valeur l'habileté et la finesse de Pulisic, laissant les fans et les critiques impressionnés.

Ce qui est encore plus impressionnant, c'est le début de saison exceptionnel de Pulisic en championnat. Il n’a jamais connu un début aussi prolifique dans sa carrière. Avec des buts contre Bologne, Turin, la Lazio, Gênes et Frosinone, Pulisic a joué un rôle déterminant dans les victoires de son équipe. En fait, chaque fois que Pulisic marque, son équipe ne perd jamais sous la direction de Stefano Pioli.

Bien que la forme de Pulisic en Ligue des champions ait fait défaut, sa performance en Serie A parle d'elle-même. Même pendant son passage au Borussia Dortmund, il n’a jamais connu un début aussi explosif. Au cours des saisons précédentes, Pulisic marquait souvent quelques buts lors des premiers matches pour ensuite disparaître pendant des mois.

Cependant, depuis qu'il a rejoint Milan, Pulisic a été rajeuni. Outre ses cinq buts en Serie A, il a également marqué trois buts pour l'équipe nationale des États-Unis. En seulement 21 matches avec Milan et les États-Unis, Pulisic a contribué 8 buts et 2 passes décisives depuis l'été.

Cette résurgence témoigne du talent et de la détermination de Pulisic. Après une saison décevante à Chelsea où il a eu du mal à obtenir un temps de jeu régulier et n'a marqué qu'un seul but, Pulisic fait ses preuves en Italie. Milan récolte les fruits de ses incroyables performances et Chelsea regrette peut-être sa décision de le laisser partir.

En savoir plus dans l'histoire Web : La résurgence de Christian Pulisic en Serie A