Gboard de Google présente une fonctionnalité de relecture pour améliorer la qualité du contenu

Le Gboard de Google, connu comme l'un des meilleurs claviers sur Android, a récemment ajouté une nouvelle fonctionnalité intéressante. La dernière version bêta de l'application Gboard (v13.4) inclut désormais une option « Relecture », optimisée par l'IA générative, qui peut vérifier les textes pour les erreurs d'orthographe, de grammaire et de ponctuation et les corriger de manière transparente. Cet ajout élimine le besoin de services tiers comme Grammarly.

Selon 9To5Google, l'option Proofread apparaît dans la barre d'outils de Gboard. En appuyant sur l'option, la fonctionnalité traite le contenu et fournit une version révisée avec toutes les erreurs identifiées corrigées. Les utilisateurs ont le choix de remplacer leur contenu original par la version révisée en appuyant sur le bouton "J'aime". Ils peuvent également rejeter la suggestion en cliquant sur le bouton représentant un pouce vers le bas.

En plus de l'option Relire, Gboard affichera un bouton « Réparer ». Ce bouton corrige automatiquement les erreurs sans afficher la version révisée ni permettre à l'utilisateur d'accepter ou de rejeter la suggestion. Cependant, la distinction entre les options « Relire » et « Réparer » nécessite davantage de précisions.

Le bouton "Réparer" apparaîtra initialement dans la barre d'outils de Gboard et, en appuyant dessus, les utilisateurs recevront une invite expliquant que "le texte relu sera envoyé à Google et temporairement traité pour créer des suggestions de grammaire et d'écriture". Les utilisateurs doivent accepter ces termes et conditions avant de pouvoir utiliser la fonctionnalité.

Il n'y a actuellement aucune information sur la date à laquelle ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles dans la version stable de l'application Gboard. Le développement et les tests de fonctionnalités d’IA générative nécessitent généralement beaucoup de temps et d’efforts avant de pouvoir être rendus publics. Espérons que Samsung intégrera également une fonctionnalité basée sur l'IA pour améliorer la qualité du contenu écrit sur le clavier Samsung.

Sources:

– 9To5Google