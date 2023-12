Une nouvelle étude révèle les avantages de PerfectAmino pendant le jeûne

Une étude récente menée par des chercheurs de PerfectAmino a mis en lumière les avantages remarquables de l'utilisation de leur produit pendant les périodes de jeûne. Le jeûne est reconnu depuis longtemps comme un moyen de favoriser la réparation cellulaire et d’améliorer la santé globale, mais il peut également entraîner une perte musculaire. Cependant, l’étude a révélé que l’incorporation de PerfectAmino dans un régime de jeûne peut aider à prévenir la perte musculaire tout en permettant au corps de bénéficier des bienfaits de l’autophagie.

Pendant le jeûne, le corps subit un processus appelé autophagie, au cours duquel les vieilles cellules sont décomposées et remplacées par de nouvelles. Ce processus s'accompagne d'une augmentation des niveaux d'hormone de croissance et de testostérone, d'une diminution des niveaux de cortisol et d'insuline et d'un passage à la combustion des graisses corporelles au lieu du sucre. Ces changements contribuent à augmenter les niveaux d’énergie, à améliorer l’humeur et à améliorer la santé globale.

Cependant, le manque de calories pendant le jeûne peut déclencher une perte musculaire, car le corps décompose les cellules musculaires pour répondre à ses besoins énergétiques. La formule unique d'acides aminés essentiels de PerfectAmino résout ce problème en fournissant le rapport précis d'acides aminés nécessaire à la synthèse des protéines sans l'impact calorique. Contrairement à d'autres sources de protéines, 99 % des acides aminés contenus dans PerfectAmino sont directement utilisés pour la synthèse des protéines, maximisant ainsi leur utilisation sans rompre le jeûne.

L'étude a montré que seulement cinq grammes de PerfectAmino peuvent fournir la même quantité de synthèse protéique que trente grammes de protéines de lactosérum, sans l'impact calorique. Cela signifie que les individus peuvent continuer à bénéficier des bienfaits de l’autophagie et de la réparation cellulaire sans sacrifier la masse musculaire.

Cette recherche révolutionnaire met en évidence l’importance de choisir le bon complément pendant les périodes de jeûne pour optimiser les bienfaits pour la santé. L'approche innovante de PerfectAmino en matière de synthèse des protéines offre une solution aux personnes qui souhaitent maintenir leur masse musculaire tout en jeûnant, permettant au corps de réparer et de remplacer complètement les cellules.