Garmin présente des mises à jour passionnantes pour les montres intelligentes Forerunner

Garmin est de retour avec une mise à jour majeure pour ses montres intelligentes Forerunner, avec la sortie de la version bêta publique 17.18. La mise à jour apporte une gamme de nouvelles fonctionnalités et améliorations à certains modèles, notamment les Forerunner 255, 955, 265 et 965.

L'une des fonctionnalités les plus remarquables de cette mise à jour est l'introduction du suivi des siestes. Désormais, votre montre intelligente Forerunner peut suivre vos habitudes de sommeil pendant la journée, fournir des informations précieuses et même recommander l'heure et la durée optimales pour une sieste rapide. On sait que les siestes ont des effets positifs sur votre santé et votre humeur, ce qui fait de cette fonctionnalité un ajout bienvenu.

Un autre ajout intéressant est le mode Red Shift, disponible exclusivement pour les Forerunner 265 et 965. Ce mode remplit le cadran de la montre de teintes rougeâtres, remplaçant la lumière bleue potentiellement perturbatrice émise par les appareils la nuit. La lumière rouge, en revanche, est beaucoup plus douce pour les yeux, garantissant ainsi une expérience plus confortable aux utilisateurs.

La fonction Body Battery a également reçu des améliorations significatives. Cet outil fournit désormais une représentation codée par couleur des niveaux d'énergie de votre corps, montrant l'impact des événements et des activités quotidiens sur votre énergie globale. Il vous aide à comprendre comment les moments de repos ou les situations stressantes affectent votre corps, vous permettant ainsi de prendre des décisions plus éclairées sur la gestion de votre énergie.

En plus de ces mises à jour majeures, Garmin a apporté quelques modifications mineures à diverses fonctions pour une meilleure convivialité. Les notifications intelligentes affichent désormais des images intégrées et le patinage en ligne a été ajouté comme nouveau mode d'exercice. Les utilisateurs ont également la possibilité d'augmenter la taille de la police sur leurs écrans, améliorant ainsi la lisibilité.

Pour accéder à la version bêta publique 17.18, vous devez rejoindre le programme Garmin Beta Software et suivre un processus simple décrit dans notre guide complet. Une fois inscrit, vous pouvez accéder à la section Système du menu Paramètres de votre Forerunner et appuyer sur Mise à jour logicielle pour rechercher des mises à jour.

Si vous envisagez une montre intelligente Garmin, assurez-vous de consulter la liste TechRadar des meilleures montres Garmin pour 2023 pour d'autres options et recommandations.

