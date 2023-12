La NASA fait face à des défis lors du retour sur la Lune : retards et revers techniques

Dans ses efforts pour retourner sur la Lune après plus de 50 ans, la NASA est confrontée à des défis importants avec le projet Artemis 3. Les entrepreneurs travaillant sur le projet ont du mal à respecter les délais pour des éléments cruciaux tels que les combinaisons spatiales et l'atterrisseur lunaire. Le Government Accountability Office (GAO) a mené une analyse et a constaté que le calendrier de lancement initial de la NASA était peut-être trop ambitieux.

Bill Russell, directeur des contrats et de la sécurité nationale au GAO, souligne que la complexité de cette entreprise est sans précédent. La NASA ne vise pas seulement un alunissage unique, mais également une présence lunaire soutenue qui servira de base à la future exploration humaine de Mars. Cette complexité, associée à la nécessité d'assurer la sécurité des astronautes et de relever les défis techniques, a contribué aux difficultés rencontrées par les sous-traitants.

Le développement de l'atterrisseur, de la capsule d'équipage, de la fusée lourde et des combinaisons spatiales est réalisé par des partenaires industriels pour le compte de la NASA. L'analyse du GAO révèle qu'il existe une surveillance et une transparence strictes dans les relations entre la NASA et ses sous-traitants. Cependant, il reste encore des problèmes techniques à résoudre.

L'atterrisseur est un élément essentiel au succès de la mission. Il doit être capable de transporter des astronautes sur la Lune et de s'amarrer à la capsule de l'équipage. Les premiers tests ont mis en évidence certains revers et des tests supplémentaires sont nécessaires. La complexité du programme est nettement plus grande que celle du programme spatial original des années 1960, car chaque composant s'articule et multiplie la complexité globale.

Malgré le projet initial de la NASA d'effectuer un lancement en 2025, le GAO estime que ce calendrier ne sera pas réalisable. La NASA révise actuellement le calendrier du système d'atterrissage humain. Le GAO souligne la nécessité pour la NASA d'envisager l'intégration de tous les systèmes impliqués et suggère qu'une redéfinition du temps et du budget pourrait être nécessaire.

Le retour sur la Lune est un engagement à long terme pour la NASA, le programme Artemis devant s'étendre jusqu'aux années 2030. Même si les retards et les revers techniques posent des problèmes, le succès de la mission est crucial pour établir une présence humaine durable sur la Lune et faciliter l'exploration future de l'espace lointain.