Découvrez le monde de Fruity Fun sur Nintendo Switch

Plongez-vous dans un monde de fruits coloré et passionnant avec la dernière version du jeu sur Nintendo Switch ! Du 14 au 20 décembre, les membres Nintendo Switch Online ont la possibilité exclusive de télécharger et de jouer gratuitement à Suika Game.

Dans Suika Game, vous avez le pouvoir de créer de gros fruits et des pastèques encore plus grosses ! En combinant deux petits fruits, vous pouvez changer leur type et les faire grossir. Gardez le rythme et regardez votre collection de fruits se multiplier. Mais attention à ne pas laisser la boîte déborder de fruits : vitesse et précision sont essentielles !

Si vous êtes accro à l'action fruitée, ne craignez pas de perdre votre progression. Si vous décidez d'acheter le jeu pendant ou après la période d'essai gratuite, vous pourrez conserver intactes toutes vos données de sauvegarde.

Les membres Nintendo Switch Online ont également la chance de gagner des points My Nintendo Platinum en essayant cet essai de jeu. Terminez une mission et gagnez 100 points Platinum en récompense. Rendez-vous dans la section Missions et récompenses de votre page d'abonnement Nintendo Switch Online pour en savoir plus.

Vous n'êtes pas encore membre de Nintendo Switch Online ? Ne manquez pas cette incroyable opportunité ! Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour accéder à des avantages exclusifs tels que des essais de jeu et bien plus encore. Visitez le site Web officiel de Nintendo Switch Online ou accédez aux informations via le menu HOME de votre console Nintendo Switch.

Découvrez le gameplay dynamique et addictif de Suika Game sur votre Nintendo Switch. Préparez-vous à plonger dans un monde de plaisir fruité comme jamais auparavant !