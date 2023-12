Le nouveau jeu Nintendo Switch « Suika Mania » permet aux joueurs de cultiver d’énormes fruits

By

Les membres Nintendo Switch Online vont se régaler avec la sortie du nouveau jeu passionnant, Suika Mania. Disponible en téléchargement gratuit du 14 au 20 décembre, ce jeu permet aux joueurs de créer de gros fruits et de faire pousser des pastèques encore plus grosses.

Dans Suika Mania, les joueurs doivent combiner deux petits fruits pour changer leur type et leur taille, dans le but de créer des pastèques colossales. Cependant, le timing est crucial, car si le joueur est trop lent, la caisse de fruits débordera et la partie sera terminée.

Ce qui distingue Suika Mania, c'est que si les joueurs décident d'acheter le jeu pendant ou après la période d'essai, ils peuvent conserver toutes leurs données de sauvegarde. Cela garantit que les joueurs peuvent continuer leur progression sans aucun souci.

De plus, les membres Nintendo Switch Online ont la possibilité de gagner 100 points Platinum en accomplissant une mission dans Suika Mania. Ces points peuvent être échangés contre des récompenses intéressantes et des réductions sur de futurs achats.

Nintendo Switch Online offre une gamme d'avantages à ses membres, tels que l'accès à des essais de jeux exclusifs et à d'autres avantages. Si vous n'avez pas encore essayé Nintendo Switch Online, vous pouvez en savoir plus sur le site officiel ou depuis le menu HOME de votre console Nintendo Switch. Vous pouvez même commencer avec un abonnement d'essai de 7 jours pour découvrir toutes les fonctionnalités.

Ne manquez pas l'opportunité de faire pousser d'énormes fruits dans Suika Mania. Obtenez votre abonnement Nintendo Switch Online dès maintenant et plongez dans ce nouveau jeu passionnant. Bonne culture fruitière !

©︎Aladdin X Inc.