La mise à jour du Samsung Galaxy Z Flip 5 améliore la sécurité et prépare Android 14

Samsung a récemment déployé une nouvelle mise à jour logicielle pour son dernier clapet pliable, le Galaxy Z Flip 5. Cette mise à jour vise à renforcer la sécurité de l'appareil en fournissant le dernier correctif de sécurité pour Android et One UI. Les États-Unis sont le premier marché à recevoir cette mise à jour, les variantes d'opérateur bénéficiant déjà de ses avantages.

Bien que la mise à jour, indiquée par une version du micrologiciel se terminant par AWJ7, ne soit actuellement disponible que sur certains modèles d'opérateurs, elle devrait être disponible prochainement pour les modèles déverrouillés et ceux vendus sur d'autres marchés. Samsung vise à garantir que tous les utilisateurs du Galaxy Z Flip 5 puissent bénéficier des fonctionnalités de sécurité améliorées.

Bien qu’elle n’introduise aucune nouvelle fonctionnalité intéressante, cette mise à jour est cruciale car les passionnés de Samsung attendent avec impatience Android 14 et One UI 6 pour le Galaxy Z Flip 5. Par conséquent, cette mise à jour joue un rôle important dans la pose des bases des améliorations logicielles à venir. En corrigeant cinq vulnérabilités critiques et de nombreuses vulnérabilités à faible risque affectant le système d'exploitation Android, ainsi qu'une douzaine de vulnérabilités propres aux smartphones et tablettes Galaxy, cette mise à jour améliore la sécurité globale de l'appareil.

Pour vérifier si la mise à jour est disponible pour votre Galaxy Z Flip 5 et que vous résidez aux États-Unis, accédez au menu Paramètres »Mise à jour logicielle du téléphone et appuyez sur l'option Télécharger et installer. De plus, Samsung fournit une archive de micrologiciel, accessible pour un flashage manuel à l'aide d'un PC Windows et d'un câble USB-C, si vous préférez cette méthode.

FAQ:

Q : Sur quoi se concentre la nouvelle mise à jour logicielle du Galaxy Z Flip 5 ?

R : La mise à jour logicielle améliore principalement la sécurité de l'appareil avec le dernier correctif de sécurité pour Android et One UI.

Q : La mise à jour est-elle disponible pour tous les modèles de Galaxy Z Flip 5 ?

R : Actuellement, la mise à jour est disponible sur certaines variantes d'opérateurs, mais elle devrait bientôt être déployée sur les modèles déverrouillés et ceux vendus sur d'autres marchés.