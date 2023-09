Le Galaxy S23 FE pourrait ramener le violet lilas du S9

By

Le prochain Galaxy S23 FE révèle progressivement plus de détails à travers des fuites et des rumeurs. Les dernières informations suggèrent que Samsung pourrait réintroduire une nuance rare de violet pour le prochain appareil Fan Edition.

Selon les codes produits utilisés par Samsung pour ses téléphones Galaxy, au moins quatre options de couleurs seront disponibles pour le Galaxy S23 FE. Fait intéressant, l’une de ces couleurs semble être empruntée à l’ancien Galaxy S9.

Le Galaxy S23 FE devrait être disponible en graphite, blanc, citron vert et violet. Le code couleur du Galaxy S23 FE violet correspond au Lilac Purple utilisé pour le Galaxy S9, sorti en 2018.

Bien que cela ne soit pas confirmé, il est possible que le Galaxy S23 FE présente la même nuance de violet que son prédécesseur. Cette couleur particulière est moins vibrante que les nuances violettes ou violettes récentes et a une légère nuance rougeâtre. On pourrait le décrire comme ayant une subtile touche de bordeaux.

Pour avoir un aperçu définitif du Galaxy S23 FE violet, il faudra attendre que Samsung annonce l'appareil ou que les premiers rendus officiels fuient. Cependant, au vu des informations disponibles, il est fort probable que l'appareil adopte la finition du Galaxy S9.

Quant à la date d'annonce officielle, les rumeurs suggèrent que Samsung dévoilerait le Galaxy S23 FE avant la fin de l'année.

Sources:

– GalaxyClub (via Android Authority)