Nouveau départ sur le sable : Dune Awakening se prépare pour les premiers tests bêta fermés

Préparez-vous à embarquer pour un voyage extraordinaire sur la planète riche en épices d'Arrakis, car Funcom s'apprête à dévoiler la première bêta test de son très attendu jeu, Dune Awakening. Cette adaptation virtuelle immersive des romans bien-aimés de Dune devrait captiver les joueurs avec son univers riche et vaste.

Funcom a récemment annoncé qu'elle souhaitait recueillir les commentaires des joueurs à ce stade crucial du développement. En conséquence, ils procéderont à des tests bêta fermés préliminaires, augmentant progressivement le nombre de participants. Cette opportunité permet aux joueurs de contribuer avec leurs idées et suggestions, façonnant ainsi l’avenir de Dune Awakening.

L'enthousiasme entoure cette prochaine phase bêta, mais les aspirants testeurs doivent être conscients que l'espace est limité. Avec seulement quelques places disponibles, la chance déterminera qui, parmi les fans enthousiastes, s'aventurera ensemble dans les vastes dunes d'Arrakis.

Si vous souhaitez explorer les secrets de Dune avant tout le monde, vous avez la possibilité d'obtenir une invitation à la version bêta fermée. Inscrivez-vous simplement sur le site officiel de Dune Awakening et faites partie de ceux qui espèrent forger leurs légendes au sein de ce monde épique.

Dune Awakening promet une expérience dynamique et immersive, invitant les joueurs à tracer leur propre chemin sur cette planète désertique impitoyable qui captive les fans depuis des décennies. Préparez-vous à affronter des intrigues politiques, à lutter pour votre survie et à prendre le contrôle de la ressource la plus précieuse de l'univers : les épices.

Inscrivez-vous à la bêta fermée et faites partie d'un groupe sélectionné de joueurs qui contribueront à façonner le destin de Dune Awakening. C'est votre opportunité de laisser votre empreinte sur Arrakis et de devenir une légende dans cet univers emblématique.

Foire aux Questions

Qu'est-ce que l'éveil des dunes ?

Dune Awakening est une adaptation virtuelle des romans populaires Dune, offrant aux joueurs une expérience immersive dans l'univers riche et vaste d'Arrakis.

Comment puis-je participer à la bêta fermée ?

Pour participer à la bêta fermée, les joueurs intéressés peuvent s'inscrire sur le site officiel de Dune Awakening pour avoir une chance de recevoir une invitation.

Y aura-t-il une NDA stricte pendant la version bêta ?

Oui, Funcom a déclaré qu'il y aurait un accord de non-divulgation (NDA) strict en place pour la version bêta fermée, empêchant les participants de partager des détails ou du contenu du jeu.