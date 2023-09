Le projecteur KJM K3 : une solution de divertissement lumineuse et polyvalente

By

Le projecteur K3 Full HD de la société chinoise KJM brise les codes en offrant aux utilisateurs la possibilité de regarder des films pendant la journée. Contrairement aux projecteurs LED classiques qui nécessitent une pièce sombre, le K3 offre une puissance impressionnante de 1,500 XNUMX lumens ANSI, offrant suffisamment de luminosité pour profiter de films même en présence d'une certaine lumière ambiante.

Équipé d'un système audio JBL de haute qualité, le KJM K3 offre une symphonie audio riche et réglée avec précision. De plus, le projecteur est certifié par Netflix, garantissant un accès transparent à une vaste bibliothèque de films et d'émissions de télévision.

Alimenté par la technologie de traitement MediaTek et fonctionnant sur un système d'exploitation Linux, le K3 offre une expérience conviviale. Bien qu'il ne donne pas accès au Play Store pour les applications de divertissement, il est compatible avec les plateformes de streaming populaires comme Netflix et Prime Video.

Si les utilisateurs souhaitent des options de streaming supplémentaires, ils peuvent facilement connecter une clé de streaming de marques comme Roku ou Amazon à l'un des ports HDMI disponibles. Alternativement, le contenu peut être diffusé sans fil à partir de divers appareils, notamment des appareils mobiles, des PC et des Mac.

Doté d'une mise au point automatique et d'une correction trapézoïdale, le KJM K3 garantit une configuration facile. De plus, son joint IPX5 protège de la poussière, ce qui le rend idéal pour des soirées cinéma sans souci.

Les bailleurs de fonds d'Indiegogo peuvent obtenir le KJM K3 pour seulement 279 $, la livraison étant prévue pour débuter en novembre. Jetez un œil à la vidéo ci-dessous pour voir de plus près les fonctionnalités du K3.

