Fujifilm annonce le nouvel appareil photo sans miroir GFX100 II à un prix inférieur

Fujifilm a dévoilé son dernier appareil photo phare sans miroir moyen format, le GFX100 II, lors de sa diffusion en direct du X Summit. Le GFX100 II est doté de plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment un nouveau capteur, une mise au point automatique à détection de sujet et une vidéo 4K pleine largeur. Ce qui est le plus impressionnant, c'est que malgré l'ajout de ces fonctionnalités, l'appareil photo coûte 7,499 2,500 $, soit environ 100 XNUMX $ de moins que son prédécesseur, le GFXXNUMX.

Le GFX100 II a un corps plus compact que le GFX100, et la poignée verticale est désormais un module complémentaire en option. Cependant, l'appareil photo compense sa petite taille par des spécifications améliorées. Il conserve la même résolution de 102 mégapixels et dispose d’un capteur de 43.8 x 32.9 mm, qui offre 1.7 fois plus de surface qu’un capteur plein format de 35 mm. De plus, la nouvelle caméra dispose d'une plage ISO étendue de 80 à 12,800 4 et enregistre des vidéos 60K pleine largeur à XNUMX images par seconde.

En termes de vitesse, le GFX100 II utilise le processeur X de cinquième génération des appareils photo X-H2S et X-H2 de Fujifilm. Cela permet une mise au point automatique par détection du sujet et la possibilité d'enregistrer du Apple ProRes 4:2:2 10 bits sur ses deux cartes mémoire SDXC ou CFexpress Type-B. L'appareil photo introduit également de nouvelles fonctionnalités vidéo, notamment le suivi du sujet en mode vidéo et la possibilité d'enregistrer en 8K/30p.

Les photographes apprécieront le nouveau viseur électronique de 100 millions de points du GFX9.44 II, sa vitesse de prise de vue rapide allant jusqu'à 8 ips et l'inclusion d'une nouvelle simulation de film appelée Reala Ace. L'écran LCD arrière réglable peut s'incliner rapidement vers le haut, le bas ou sur le côté, comme sur le Fujifilm X-T5. Cependant, il n’a pas la capacité de pointer vers l’avant pour l’auto-enregistrement.

Dans l’ensemble, le GFX100 II vise à rendre la photographie moyen format plus accessible avec son prix inférieur et sa conception plus portable. Bien qu’il s’agisse d’un système encore coûteux, il offre une fraction du coût par rapport aux appareils photo moyen format haut de gamme du passé. Le GFX100 II constitue une solution polyvalente pour les photographes souhaitant se lancer dans la photographie moyen format.

Sources:

– Diffusion en direct du sommet Fujifilm X

– Article The Verge d’Antonio G. Di Benedetto