Présentation de l'objectif Duvo 24-300 mm pour une couverture cinématographique

By

Le nouvel objectif Duvo 24-300 mm offre une prise en charge du double format pour les capteurs Super 35 mm et plein format. Avec un expanseur 1.5x activé, cet objectif est conçu pour apporter une faible profondeur de champ et un bokeh, offrant un aspect cinématographique même lors de l'utilisation de caméras de type ENG pour les sports et les événements en direct.

Contrairement aux objectifs de cinéma optimisés pour les productions scénarisées, l'objectif Duvo 24-300 mm offre un rapport de grossissement plus grand, ce qui le rend idéal pour capturer des prises de vue dynamiques lors d'événements sportifs, de concerts, de documentaires et de cinématographie animalière. Sa taille compacte, sa légèreté et sa portabilité contribuent à une grande mobilité, permettant aux cinéastes de capturer des séquences époustouflantes dans divers contextes.

En mars de cette année, Fujifilm a présenté le FUJINON HZK25-1000mm (Duvo 25-1000), également connu sous le nom de « Duvo Box ». Cet objectif zoom de diffusion de type boîtier, optimisé pour le Super 35 à monture PL, a encore élargi les capacités de la gamme d'objectifs de la série Duvo.

Les principales caractéristiques de l'objectif Duvo 24-300 mm incluent sa compatibilité avec le capteur Super 35 mm et la possibilité de prendre en charge un capteur équivalent au plein format en activant l'extenseur intégré. Lorsqu'il est monté sur un appareil photo équipé d'un capteur plein format, l'objectif offre des performances optiques optimales tout en conservant le même angle de vue que lorsqu'il est utilisé sur un appareil photo à capteur Super 35 mm.

Fujifilm prévoit de lancer l'objectif Duvo 24-300 mm sur le marché américain au printemps 2024, offrant aux cinéastes un outil polyvalent pour capturer une couverture cinématique exceptionnelle.

(Source : Erik Naso, directeur de la photographie et cinéaste primé aux Emmy)

Définitions:

– Super 35 mm : format de film pour caméra cinématographique qui utilise un film à perforation unique avec une taille d'image de 24 x 14 mm. Il est souvent utilisé dans la cinématographie numérique haut de gamme.

– Caméras de type ENG : caméras électroniques de collecte d'informations, généralement utilisées par les diffuseurs et les journalistes pour capturer des informations et des événements en déplacement.

– Bokeh : zone floue visuellement agréable dans une image, généralement obtenue grâce à l'utilisation d'une faible profondeur de champ.

Sources:

– Erik Naso – directeur de photographie et cinéaste primé aux Emmy Awards.