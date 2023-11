L'extension mobile de Frostpunk : Beyond The Ice promet de nouvelles fonctionnalités et un gameplay passionnant

Les fans du jeu de simulation de gestion de construction de survie acclamé par la critique, Frostpunk, pourront bientôt découvrir son monde glacé sur leurs appareils mobiles. Com2uS, le célèbre développeur et éditeur de jeux mobiles populaires comme Summoners War et MLB 9 Innings, s'est associé à NetEase pour proposer Frostpunk : Beyond the Ice dans les régions du monde entier. Cette collaboration vise à offrir aux passionnés de Frostpunk une expérience de jeu immersive en déplacement.

Frostpunk : Beyond the Ice, la version mobile officielle du jeu, plonge les joueurs au milieu d'une ère glaciaire pendant la deuxième révolution industrielle. En dirigeant une ville construite autour d'une énorme machine à vapeur, les joueurs doivent relever le défi d'établir des lois, de gérer une main-d'œuvre et de construire des infrastructures essentielles tout en naviguant dans les dures réalités d'un monde gelé. Avec ses choix convaincants et son récit captivant, Frostpunk a captivé des millions de joueurs depuis sa sortie initiale en 2018.

Développée grâce à un partenariat entre 11 Bit Studios, le développeur original de Frostpunk, et NetEase, l'adaptation mobile introduit de nouvelles fonctionnalités intéressantes exclusives à cette version. Les joueurs peuvent rejoindre des guildes et collaborer avec d’autres pour accomplir des missions de guilde spéciales, débloquant ainsi de précieux buffs et récompenses en cours de route. De plus, le système d'échange permet aux joueurs d'acquérir des ressources essentielles auprès d'autres survivants et d'entreprendre des sauvetages audacieux d'animaux rares dans les friches gelées.

Com2uS, reconnu pour son succès dans la création de jeux mobiles d'attrait mondial, prévoit de tirer parti de son expertise pour assurer le succès de Frostpunk : Beyond the Ice dans des régions telles que l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Europe (hors Chine). Le jeu sera disponible en téléchargement via l'App Store d'Apple et Google Play en tant que titre gratuit, ouvrant ainsi le monde immersif de Frostpunk à un public plus large de joueurs mobiles.

Pour l’instant, aucune date de sortie officielle n’a été annoncée. Les fans qui attendent avec impatience cette extension mobile tant attendue sont encouragés à rester à l’écoute pour plus de mises à jour. Le lancement de Frostpunk : Beyond the Ice promet d’être une étape monumentale dans le monde en constante évolution du jeu mobile, offrant un mélange unique de prise de décision stratégique et de narration atmosphérique que les joueurs pourront emporter avec eux partout où ils vont.

FAQ:

1. Qu'est-ce que Frostpunk : Au-delà de la glace ?

Frostpunk : Beyond the Ice est la version mobile officielle du jeu de simulation de gestion de construction de survie, Frostpunk. Il offre aux joueurs la possibilité de découvrir les choix captivants et le récit captivant du jeu sur leurs appareils mobiles.

2. Quelles sont les nouvelles fonctionnalités de Frostpunk : Beyond the Ice ?

L'adaptation mobile de Frostpunk introduit des fonctionnalités exclusives, notamment des missions de guilde qui permettent aux joueurs de collaborer avec d'autres, un système d'échange pour acquérir des ressources et la possibilité de sauver des animaux rares des friches gelées.

3. Qui publie Frostpunk : Beyond the Ice ?

Com2uS, développeur et éditeur de jeux mobiles de renommée mondiale, a obtenu les droits de publication mondiaux de Frostpunk : Beyond the Ice. Ils lanceront le jeu dans des régions telles que l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Europe (hors Chine).

4. Quand Frostpunk : Beyond the Ice sera-t-il disponible en téléchargement ?

Bien qu'aucune date de sortie officielle n'ait été annoncée, les joueurs peuvent anticiper le lancement du jeu sur l'App Store d'Apple et sur Google Play en tant que titre gratuit. Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour sur la fenêtre de publication.