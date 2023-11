Frontegg dévoile une plateforme d'identité client de nouvelle génération sur AWS Marketplace

Frontegg, l'une des principales plateformes d'identité client, a annoncé la disponibilité de sa solution innovante sur AWS Marketplace. Ce partenariat permet aux clients de Frontegg et aux nouveaux prospects d'accéder et d'exploiter facilement les capacités de pointe de la plateforme grâce au processus d'approvisionnement rationalisé d'AWS Marketplace et aux options de tarification basées sur l'utilisation.

« Notre plateforme révolutionne l'expérience de gestion des utilisateurs, en donnant du pouvoir aux organisations et aux utilisateurs finaux », a déclaré Sagi Rodin, co-fondateur et PDG de Frontegg. « En amenant Frontegg sur le marché cloud leader du secteur, nous établissons une nouvelle norme industrielle en matière de gestion des identités et des utilisateurs. Les entreprises SaaS peuvent accélérer l'innovation et faire évoluer leurs applications rapidement grâce à nos fonctionnalités avancées. Grâce aux récentes améliorations et à notre présence sur AWS Marketplace, nous sommes prêts à poursuivre notre croissance.

Frontegg a récemment présenté Frontegg Forward, une suite de nouvelles fonctionnalités conçues pour améliorer la gestion des utilisateurs et des identités, en mettant l'accent sur la rapidité et la flexibilité. Cela inclut la fonctionnalité Hiérarchies, qui permet aux utilisateurs de créer des structures organisationnelles complexes, et la Security Suite, offrant une surveillance de la sécurité en temps réel, l'autonomisation de l'utilisateur final et une détection automatisée des menaces. De plus, la fonctionnalité Droits fournit aux organisations des contrôles personnalisés et contextuels pour l'accès des utilisateurs en fonction des rôles et des autorisations. Enfin, la fonctionnalité Signaux offre des analyses robustes pour générer des opportunités de ventes incitatives proactives, atténuer les risques et obtenir des informations sur l'expansion géographique.

En tant que plateforme CIAM (Customer Identity and Access Management) de premier plan reconnue par G2 Crowd, Frontegg fournit une suite complète de fonctionnalités de gestion des identités. Des flux d'intégration transparents et des droits d'utilisateur avancés à une autorisation robuste, une gestion des rôles, des mesures de sécurité des comptes et une prise en charge multi-tenant, Frontegg équipe les entreprises SaaS des outils nécessaires pour améliorer la sécurité et l'expérience utilisateur.

Pour en savoir plus sur la plateforme innovante d'identité client de Frontegg et pour accéder à un essai gratuit, visitez leur page AWS Marketplace.

Source : GlobeNewswire.com

QFP

Qu’est-ce que Frontegg ?

Frontegg est une plateforme d'identité client qui permet aux entreprises SaaS d'améliorer la sécurité et l'expérience utilisateur grâce à des fonctionnalités complètes de gestion des identités.

Qu'est-ce qu'AWS Marketplace ?

AWS Marketplace est un catalogue en ligne dans lequel les clients d'Amazon Web Services (AWS) peuvent rechercher, acheter, déployer et gérer des logiciels, services et solutions tiers pour soutenir leurs activités.

Quelles sont les principales caractéristiques de Frontegg Forward ?

Frontegg Forward introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment les hiérarchies, qui permettent aux utilisateurs de créer des structures organisationnelles complexes, et la suite de sécurité, offrant une surveillance de la sécurité en temps réel, l'autonomisation de l'utilisateur final et une détection automatisée des menaces. De plus, Frontegg Forward fournit des droits pour des contrôles d'accès utilisateur personnalisés et des signaux pour des analyses robustes.

Comment puis-je accéder à un essai gratuit de Frontegg ?

Pour accéder à un essai gratuit de Frontegg, visitez leur page AWS Marketplace et suivez les instructions fournies.