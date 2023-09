Comment Davina McCall continue de paraître plus jeune que jamais

Davina McCall est connue pour son apparence jeune et son énergie indéniable, et beaucoup de gens se demandent comment elle parvient à paraître plus jeune que jamais. Bien qu’elle soit aux yeux du public depuis près de 30 ans, Davina semble vieillir en arrière.

L’un de ses secrets pour défier l’âge est sa routine de soins de la peau. Davina reste relativement simple, en utilisant des produits abordables que l'on peut trouver dans les supermarchés et les grands magasins. Elle ne jure que par l'Eau Micellaire de Garnier pour nettoyer et démaquiller en douceur. Elle poursuit avec un tonique du Dr Frances Prenna Jones appelé Formula 2006, idéal pour sa peau grasse. Son rituel de soins de la peau est complété par la crème de nuit « luxueuse » Ultra-lift et la crème solaire SPF50 de Garnier.

En matière de maquillage, Davina préfère un look naturel. Elle utilise souvent des produits de la gamme Trinny Woodall, Trinny London, y compris leur crème BFF De-Stress pour une couverture légère. Un mascara basique, des rouges à lèvres Chubby stick de Clinique et une touche de blush complètent son look frais.

Les cheveux succulents de Davina sont devenus une marque distinctive de son image. Elle teint elle-même ses cheveux à la maison et ne laisse jamais ses cheveux sécher à l'air libre, optant pour un brushing avec une bonne brosse.

La forme physique joue un rôle important dans l'apparence juvénile de Davina. Elle préconise l'exercice régulier et estime que c'est la clé de la jeunesse. Davina intègre une variété d'activités à sa routine, telles que des promenades rapides avec son chien, des courses, du Pilates, des cours de boxe et de la musculation. Elle propose même des séances d'entraînement pour les bras de dix minutes sur son site Web.

Davina suit un régime sans sucre, ce qui contribue à sa santé globale. Elle a surmonté ses luttes passées contre l’anorexie et la dépendance et donne désormais la priorité à son bien-être.

En conclusion, les secrets anti-âge de Davina McCall incluent une routine de soins de la peau sans tracas, un maquillage naturel, des cheveux bien coiffés, une activité physique régulière et un régime sans sucre. Son engagement à prendre soin d’elle-même à l’intérieur comme à l’extérieur est ce qui la fait paraître plus jeune que jamais.

Sources:

- Le Soleil

- Le miroir

