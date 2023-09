Des amis avec des avantages : les choucas forment des connexions stratégiques pour une meilleure alimentation

By

Les choucas sauvages d’Angleterre ont appris à nouer de nouveaux liens sociaux à la recherche de friandises savoureuses. Dans une expérience menée par le Cornish Jackdaw Project, les chercheurs ont observé le comportement de milliers de choucas équipés de bracelets de cheville équipés de transpondeurs. Des mangeoires automatisées ont été installées à la campagne, et lorsqu'un oiseau se posait sur l'une d'entre elles, elle détectait automatiquement son identité. Les mangeoires étaient livrées par paires, un côté distribuant des céréales de mauvaise qualité et l'autre distribuant de délicieux vers de farine. Les oiseaux étaient divisés en deux groupes et les mangeoires s'ouvraient en fonction de certaines conditions, comme l'ouverture de la porte à grains pour un oiseau seul, ou l'ouverture des deux portes si deux oiseaux du même groupe se rendaient ensemble.

L’étude a révélé que les choucas ont rapidement appris à nouer de nouveaux liens sociaux, abandonnant leurs vieux amis pour maximiser leur accès aux vers de farine. Cependant, les oiseaux sont restés fidèles à leurs compagnons de toujours et aux membres de leur famille immédiate, ce qui montre que les liens de sang étaient plus forts que l'attrait des friandises savoureuses. Les chercheurs ont conclu que les choucas jouent un rôle stratégique dans l’ajustement de leurs relations afin d’obtenir les meilleures récompenses.

L’étude met en lumière la manière dont les animaux nouent des relations non familiales et évoluent dans des situations sociales complexes. Les choucas utilisent leurs compétences cognitives pour se souvenir d’expériences antérieures et prendre des décisions stratégiques concernant la formation ou le maintien de relations supplémentaires. Bien que les chercheurs ne sachent pas si les oiseaux ont maintenu ces relations en dehors du cadre expérimental, ils espèrent explorer cet aspect dans de futurs travaux.

Bien qu'investir du temps et de l'énergie dans des individus sans lien de parenté puisse être une stratégie sociale risquée, l'étude révèle comment les choucas équilibrent les avantages de nouer de nouvelles relations tout en restant fidèles à leur famille. Ces résultats mettent en évidence l’intelligence et le comportement stratégique des choucas pour obtenir des ressources dans leur environnement.

Sources : Communications Nature