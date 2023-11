Nouvelles politiques mises en œuvre par Freenow pour améliorer le service client

Freenow, la plus grande compagnie de taxi d'Irlande, a récemment mis en œuvre de nouvelles politiques qui obligent les chauffeurs à accepter un certain nombre d'emplois via l'application. Les conducteurs qui ont systématiquement un faible taux d'acceptation peuvent être temporairement empêchés d'utiliser l'application. L'entreprise affirme que ce changement est nécessaire pour garantir un service rapide et fiable aux clients.

Les critiques affirment que ces politiques obligent les conducteurs à travailler de longues heures et les empêchent de prendre les pauses nécessaires. Ils craignent que la prochaine période de pointe en novembre et décembre, où la demande de taxis est généralement forte, n'entraîne le chaos, car de plus en plus de conducteurs sont bloqués ou choisissent de quitter volontairement l'application.

En réponse à ces préoccupations, Freenow a souligné que l'objectif des nouvelles politiques est d'augmenter la disponibilité pour les clients. En encourageant les conducteurs à accepter davantage d'emplois, l'entreprise vise à fournir un meilleur service global. Cependant, Freenow n'a pas divulgué les critères spécifiques d'un « taux d'acceptation constamment faible » ni la durée des blocages temporaires.

L'introduction de ces politiques coïncide avec la nomination de Charlie Gleeson au poste de nouveau directeur général de Freenow pour l'Irlande. Gleeson, ancien PDG et fondateur de la startup de scooters et de vélos électriques Zipp Mobility, apporte son expérience dans le secteur de la mobilité pour diriger les opérations de l'entreprise en Irlande.

Questions fréquemment posées:

Q : Que se passe-t-il si le taux d'acceptation d'un conducteur est constamment faible ?

R : Les conducteurs peuvent être temporairement empêchés d'utiliser l'application Freenow.

Q : Combien de temps durera le blocage temporaire ?

R : Freenow n'a pas divulgué la durée des blocages temporaires.

Q : Pourquoi Freenow met-il en œuvre ces changements ?

R : Freenow vise à améliorer le service client en garantissant que les trajets sont acceptés rapidement et de manière fiable par les conducteurs.

Q : Les conducteurs soutiennent-ils ces nouvelles politiques ?

R : Certains conducteurs ont critiqué ces politiques, exprimant leurs inquiétudes concernant les longues heures de travail et le manque de pauses.